Tiesai nodod krimināllietu par jaunieša noduršanu Rojas novadā

Prokuratūra nodevusi Talsu rajona tiesai krimināllietu par jaunieša noduršanu Rojas novadā.

2016.gada 1.jūlijā Rojas novadā apsūdzētais, atrodoties alkohola un narkotisko vielu ietekmē, būdams aizvainots par to, ka aizraidīts projām no jauniešu atpūtas pasākuma par to, ka uzvedies agresīvi un izraisījis kautiņu ar saviem paziņām, devās uz savu dzīves vietu, informēja Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Kristīne Sutugina.

No savas dzīvesvietas apsūdzētais paņēma virtuves paņēma nazi un atriebības motīvu vadīts atgriezās mājā, kur bija sapulcējušies jaunieši un iegāja vienā no istabām.

Reklāma

Turot rokā ar asmeni uz augšu pavērstu nazi, apsūdzētais tuvojās vienam no jauniešiem, izsakot draudus viņu nodurt. Vienlaicīgi ar minētajām apsūdzētā darbībām, istabā ieskrēja cits jaunietis, kurš, lai pārtrauktu personas dzīvības apdraudējumu, no mugurpuses satvēra apsūdzēto.

Tad apsūdzētais izraujoties no satvēriena, pagriezās ar seju pret viņu un ar nazi izdarīja mērķtiecīgu dūrienu labā pleca locītavai pieguļošajā krūšu kurvja priekšējā virsmā. No gūtā ievainojuma notikuma vietā iestājās sadurtā jaunieša nāve.

Apsūdzētajam draud mūža ieslodzījums.

Saistītie raksti