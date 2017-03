Par iespējama izvarošanas video publicēšanu piespriež € 200 sodu

Rīgas rajona tiesa par iespējama izvarošanas video publicēšanu internetā piespriedusi 200 eiro lielu administratīvo sodu vīrietim, kurš ir viens no aizdomās turētajiem kriminālprocesā par jaunietes izvarošanu.

Jau ziņots, ka tiesa bija nesen piemērojusi apcietinājumu diviem vīriešiem, kuri interneta vidē publicētā video un fotogrāfijās bija redzami, iespējams, izvarojam jaunu sievieti.

Aizdomās par jaunas sievietes izvarošanu tika aizturēti 1994. un 1996. gadā dzimuši jaunieši. Neviens no aizturētajiem iepriekš nav sodīts.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par izvarošanu, ja to izdarījusi personu grupa. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem. Tāpat sākts kriminālprocess par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa.

Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska apstiprināja, ka tiesa vienam no aizdomās turētajiem piemērojusi administratīvo sodu par uzņemto materiālu izplatīšanu interneta vidē.

Pilns nolēmums šajā lietā būs pieejams no 10.marta, kad to ir iespējams pārsūdzēt desmit darbdienu laikā, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Aizdomās turētajam bija noformēts protokols par pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu var piespriest naudas sodu no 140 līdz 350.

