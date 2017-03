Dreiliņos trīs vīrieši Sieviešu dienas svinībām nozog alkoholu 232 eiro vērtībā

Ilustratīvs attēls. Foto: TASS/Scanpix

7. un 8. martā, divas dienas pēc kārtas, Rīgā, Dreiliņos, trīs radinieki - 1973., 1986. un 1997. gadā dzimuši vīrieši, apzaguši vienu un to pašu veikalu. Abos gadījumos vīrieši rīkojušies pēc līdzīgas shēmas. Proti, viens no vīriešiem izpētījis novērošanas kameru izvietojumu veikalā, kamēr otrs novērsis apsargu uzmanību, savukārt trešais tikmēr krāmējis iepirkumu grozā viskija pudeles, lai tās iznestu no veikala.