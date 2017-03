Policija izbeidz kriminālprocesu par Juglā mirušo zīdaini

Valsts policija (VP) izbeigusi sākto kriminālprocesu par zīdaiņa nāvi Juglā. Zīdainis atrasts miris janvāra beigās, un pirms nāves vecāki viņam 12 stundas nebija pievērsuši uzmanību, TVNET pastāstīja VP pārstāve Ilze Jurēvica.

Viņa paskaidroja, ka saņemtas ekspertīzes, kuras liecina, ka bērna nāve nav bijusi vardarbīga un nav noticis noziedzģis nodarījums, tāpēc pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu.

TVNET rakstīja, ka 25. janvārī, ap plkst.11 no rīta policija saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, ka kādā dzīvoklī konstatēts septiņus mēnešus veca puisīša līķis. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirkņa policisti. Vecāki paskaidroja, ka atradušies kopā ar bērnu, taču 12 stundu laikā, no otrdienas desmitiem vakarā līdz trešdienas desmitiem rītā, nebija pievērsuši bērnam uzmanību. Agri no rīta tēvs aizgājis uz darbu un nav piegājis pie mazuļa.

Vēlāk, ap desmitiem no rīta, māte attapās, ka bērns ir ļoti kluss.

Māte pie viņa piegājusi un konstatējusi, ka mazulis ir bez dzīvības pazīmēm, pēc kā izsaukusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. 1993. gadā dzimušajai bērna mātei ir atņemtas vecāku aprūpes tiesības par abiem pārējiem bērniem, kuri arī ir mazgadīgi.

Vecākie bērni šobrīd šajā ģimenē nedzīvo. Bērna vecāki iepriekš nav sodīti. Saistībā ar notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas – par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību.

Par notikušo Valsts policija informējusi sociālo dienestu un bāriņtiesu.

