Policija: Strazdauskaites slepkavas rīkojušies neloģiski un netipiski

Ievas Strazdauskaites slepkavības izmeklēšanu apgrūtina noziedznieku netipiskā uzvedība, norādījis Lietuvas ģenerālkomisārs Linas Pjarnavas. Viņš uzsvēris, ka šodien automašīnas vairs netiek aizdzītas, uzbrūkot autovadītājam.

«Runājot par šo noziegumu, es redzu virkni muļķīgu lēmumu, lēmumu, kas nepakļaujas nekādai loģikai. Šī iemesla dēļ bija grūti noziegumu izmeklēt, jo patiesībā cēloņu un seku ķēde no sākuma līdz pat beigām... kā tas viss notika - neviens normāls cilvēks tā nebūtu rīkojies. Pat lielākā daļa noziedznieku tā nerīkotos,» sacīja ģenerālkomisārs.

Tikmēr sabiedrība ir pārsteigta, kāpēc likumsargi tik rūpīgi slēpj no sabiedrības acīm noziedznieku sejas, jo parasti lasītājiem un skatītājiem ir tiesības zināt, kas viņi ir. Likumsargi to skaidro ar to, ka sākotnēji jāsavāc pietiekami daudz pierādījumu, lai nebūtu nekādu spekulāciju. Identitātes atklāšana pēc policijas teiktā varētu traucēt izmeklēšanai.

Turklāt, policijai esot bažas, ka pēc noziedznieku identitātes atklāšanas varētu vēl vairāk pieaugt uzbrukumi romu tautības cilvēkiem valstī.

