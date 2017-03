Bolderājā policisti attur jaunu vīrieti no pašnāvības

Otrdien, 14. martā, ap pulksten pieciem pievakarē operatīvie dienesti no satrauktiem Bolderājas iedzīvotājiem saņēma informāciju par vīrieti, kurš, izliecies pa daudzdzīvokļu ēkas devītā stāva logu, vicināja ieroci un draudēja izdarīt pašnāvību.

Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirkņa policisti, Speciālo uzdevumu bataljona policisti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Iedzīvotāju sacītais apstiprinājās. Vīrietis bija izliecies pa devītā stāva kāpņu telpas logu un ar ieroci tēmēja uz ārpusē esošajiem iedzīvotājiem, draudot sašaut pārējos un izdarīt pašnāvību. Vīrieša sacītais liecināja, ka uz tik briesmīgām domām viņu, iespējams, pamudinājušas problēmas personīgajā dzīvē.

Novērtējot vīrieša emocionālo stāvokli, policisti pieņēma lēmumu uzreiz nedoties ēkā, bet sākumā veikt pārrunas, stāvot pie mājas. Rīgas Kurzemes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas kārtībnieks sāka sarunu ar vīrieti. Ilgstošu sarunu ceļā policistam izdevās iegūt bēdu sagrauztā vīrieša uzticību, līdz ar to viņš nedaudz nomierinājās. Kamēr minētais likumsargs un viņa kolēģi veica pārrunas ar šo personu, Speciālo uzdevumu bataljona policisti nemanot iekļuva kāpņu telpā. Likumsargi atrāva izmisušo vīrieti no loga un aizturēja, novēršot traģēdiju.

Mediķi pārbaudīja vīrieša veselības stāvokli, pēc kā viņš tika nogādāts policijas iecirknī.

Vīrietis dzimis 1984. gadā un iepriekš nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziegumiem. Aizturēšanas brīdī viņš atradās 1,8 promiļu lielā alkohola reibumā.

Saistībā ar notikušo sākta administratīvā lietvedība par sīko huligānismu, par ko likumā paredzēts naudas sods no 70 līdz 500 eiro. Tāpat sākta administratīva lietvedība par šaujamieroča nēsāšanu alkohola ietekmē, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles. Par šādu pārkāpumu piespriež naudas sodu no 140 līdz 350 eiro vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

Jāpiemin, ka vīrieša glābšanas operācija ilga apmēram stundu un vien kopīga darba rezultātā tika panākts, ka vīrietis nenodara ļaunumu ne sev, ne apkārtējiem.

