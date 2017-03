Marķitāns pārtrauc dienestu Valsts policijā

Skandālā par iespējamu ātruma pārsniegšanu iesaistītais Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona policijas pārvaldes priekšnieks, ģenerālis Guntars Marķitāns no trešdienas, 22.marta, pametīs dienestu un dosies pensijā. Iekšējās drošības birojs (IDB) ir sācis kriminālprocesu par bezdarbību saistībā ar iespējamo ātruma pārsniegšanu.

Vienlaikus atbildīgās iestādes bija sākušas pārbaudes par gadījumu, kad

Marķitāns esot palicis nesodīts par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu, jo šādi esot pārbaudījis savus padotos.

Marķitāns vadījis dienesta automašīnu «Ford Mondeo», ko par ātruma pārkāpumu apturējusi pretim braucošā Rīgas pārvaldes ceļu policijas 1.rotas ekipāža. Apturētais policijas priekšnieks kolēģiem paskaidrojis, ka veic policistu pārbaudi. Viņš notikumu vietu pametis nesodīts, lai arī neoficiāli zināms, ka viņa vadītā dienesta auto ātrums pārsniedzis 130 kilometrus stundā.

Valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins TVNET gan norādīja, ka sāktā lietvedība tiks turpināta.

Ar trešdienu, 22. martu, Guntars Marķitāns pieņēmis lēmumu par dienesta pamešanu un došanos izdienas pensijā. Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka pienākumus no trešdienas uzdots pildīt Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšniekam pulkvedim Aleksandram Bukēvičam.

Līdzšinējais Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Guntars Marķitāns Valsts policijā dienējis gandrīz 40 gadus. Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka amatā bijis no 2013. gada. Pirms tam bijis Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amatā.

«Guntaram Marķitānam bijusi arī nozīmīga loma 1991. gada barikāžu laika notikumos, kā toreizējam Bauskas pilsētas iecirkņa priekšniekam uzņemoties iniciatīvu un izveidojot brīvprātīgo vienību, kas devās uz Rīgu apsargāt Iekšlietu ministrijas un Ministru padomes ēkas. Valsts policija novērtē Guntara Marķitāna ilggadējo pieredzi un izsaka pateicību par ieguldījumu Valsts policijas atjaunošanā pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas un tālākajā attīstībā,» norāda Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

Tuvākajā laikā tiks lemts jautājums par jauna Rīgas reģiona policijas pārvaldes priekšnieka iecelšanu amatā.

«Rīgas reģions atšķiras no citiem Latvijas reģioniem, jo, ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaitu, vairāk nekā 50% noziegumu notiek Rīgas reģionā. Nav šaubu, ka tas ir Latvijas finanšu un ekonomikas centrs, kur notiek arī lielākā daļa nozīmīgu sabiedrisko pasākumu,» norāda Ķuzis. «Līdz ar to arī no noziedzības apkarošanas un kārtības nodrošināšanas viedokļa Rīgas reģionā ir vairāk izaicinājumu nekā citur. Tādēļ Rīgas reģiona pārvaldes vadītāja amatam policijā tiks meklēts cilvēks ar augstu profesionalitāti, zināšanām par šāda līmeņa policijas struktūrvienības personāla vadību un izpratni par minēto funkciju nodrošināšanu augstākajā līmenī,» saka policijas šefs.

