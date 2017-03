Strazdauskaites slepkavība: līdzīgu situāciju piedzīvojis kāds Latvijas uzņēmējs

Lietuvas mediju rīcībā nonākusi informācija, ka pirms kāda laika uz Lietuvas ceļiem līdzīgu laupīšanu kā Ievas Strazdauskaites gadījumā piedzīvojis uzņēmējs no Latvijas, vēsta portāls «15min.lt».

Laupīšana notikusi pagājušā gada aprīlī. Lietuvas Ģenerālprokuratūra pēc izskanējušās informācijas pagājušās nedēļas nogalē izplatījusi savu komentāru.

Lietuvas Ģenerālprokuratūras preses pārstāve Eļjana Martinonene noliedz, ka izmeklēšana šajā lietā būtu pārtraukta, kā tas izskanējis medijos. Tomēr viņa atzīst, ka pērnā gada oktobrī tā tika apturēta pēc visu iespējamo procesuālo darbību veikšanas, kad tika izsmeltas visas iespējas noteikt nozieguma veicējus.

Reklāma

Lietuvas Kriminālpolicijas vadītājs Rolandas Kiškis telekanāla «Lietuvos rytas» raidījumā «24/7» apgalvoja, ka izmeklēšana tiks atsākta.

Uzņēmējs no Latvijas stāstījis, ka pagājušā gada aprīlī braucis caur Lietuvu uz Vāciju darīšanās ar 2015.gada automašīnu «Volkswagen Passat». Aptuveni no Ķēdaiņiem viņa mašīnai sākusi sekot automašīna, kuras vadītājs netālu no Kauņas speciāli ietriecies viņa auto.











































Aizvērt Lietuvieši atvadās no Ievas Strazdauskaites 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt







Uzņēmējs ar kolēģi mēģinājuši zvanīt policijai, taču mobilie sakari nav darbojušies. No avāriju izraisījušās automašīnas esot izkāpis vīrietis, kurš sākotnēji centies uzsākt sarunu, taču pēc tam kopā ar otru vīrieti piedraudējuši ar ieroci, izmetuši abus no mašīnas, bet «Volkwagen Passat» nolaupījuši un aizbraukuši.

Uzbrukums noticis ap pulksten 3 naktī. Uzbrucēji pārvietojušies ar aptuveni 10, 15 gadus vecu «Audi» automašīnu.

Automašīna esot strauji tuvojusies latviešu uzņēmēja auto, tās vadītājs uzvedies dīvaini- te pietuvojies, te attālinājies no latvieša automašīnas.

Kad uzņēmējs palielinājis ātrumu, uzbrucēji sekojuši. Latvietis nospriedis, ka viņam seko kāds trakais, kurš cenšas parādīt, ka viņš brauc pārāk lēni, taču blakus josla esot bijusi brīva. Drīz vien abi latvieši sajutuši triecienu automašīnas aizmugurē, abi auto apstājušies.

Tā kā policiju nav bijis iespējams izsaukt, uzņēmējs pieļauj, ka noziedzniekiem bijis mobilo sakaru bloķētājs. No «Audi» izlecis aptuveni 20 gadus vecs vīrietis un sācis vaimanāt par avāriju, «Audi» esot sēdējuši četri vai pieci jauni vīrieši.No mašīnas izkāpuši divi. Viens no tiem bijis romu tautības, otrs - tumsnējs, taču pēc roma neesot izskatījies.

Savā starpā vīrieši sarunājušies krieviski.Pēc brīža vīrieši piedraudējuši ar ieroci, izmetuši abus latviešus no auto, likuši viņiem iet Kauņas virzienā, atņēmuši telefonus un aizbraukuši. Abi cietušie atzīmējuši avārijas vietu ar plastmasas gabaliem un metušies skriet Klaipēdas virzienā.

Pamanījuši māju, kurā degusi gaisma, pierunājuši mājas iemītniekus izsaukt policiju. Policija ieradusies aptuveni divas stundas pēc notikušā un izturējusies pret cietušajiem kā pret bandītiem. Pēc uzņēmēja teiktā Lietuvas policija sākusi pret notikušo izturēties nopietni tikai tad, kad pie viņiem vērsusies Latvijas policija.

Saistītie raksti