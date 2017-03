Likumsargi sievietēm atsavina nelegālās cigaretes un dziru

Pagājušajā nedēļā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darbinieki Dundagas novadā kādas sievietes dzīvesvietā izņēmuši 420 paciņas cigarešu un Brocēnu novadā – 87 litrus alkohola. Valsts policijā par šiem gadījumiem ir sāktas administratīvās lietvedības.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa amatpersonu rīcībā bija nonākusi operatīva rakstura informācija par to, ka Dundagas novadā tiek tirgotas cigaretes bez Latvijas republikas akcīzes nodokļa markām.

Talsu iecirkņa amatpersonas, reaģējot uz izskanējušo informāciju, pagājušajā nedēļā devās uz norādīto vietu, kur no kādas sievietes dzīvesvietas tika izņemtas 8417 cigaretes jeb 420 cigarešu paciņas bez Latvijas Republikas akcīzes marķējuma. Valsts policijā ir sākta administratīvā lietvedība par ar akcīzes nodokli apliekamo preču iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem.

Par šādu pārkāpumu piespriež naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 70 līdz 7100 eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas. Sieviete jau iepriekš ir nonākusi policijas redzeslokā un sodīta par līdzīga rakstura pārkāpumu.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa amatpersonu rīcībā nonāca informācija par divām personām Brocēnu novadā, kuras, iespējams, tirgo un izgatavo nelegālo alkoholu. Pārbaudot norādītās adreses, tika izņemti vairāki litri alkohola. Kopumā pagājušajā nedēļā divu reidu laikā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa amatpersonas izņēma 87 litrus alkohola. Pie 1941.gadā dzimušas sievietes tika izņemti 39 litri brāgas un pie 1938.gadā dzimušas sievietes, kura iepriekš ir nonākusi policijas redzeslokā, tika izņemti 40 litri brāgas un ap 8 litriem kandžas. Turpat viņas dzīvesvietā tika atrasts un izņemts arī kandžas aparāts. Valsts policijā par šiem gadījumiem ir sākta administratīvā lietvedība.

Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņo par šāda veida pārkāpumiem. Atgādinām, ka ziņot var pa tālruni 110, kā arī zvanot uz VP uzticības tālruni 67075444 (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informācija precīzi jādefinē). Ziņot var, arī vēršoties policijas iecirknī, un vēl viena iespēja ir Valsts policijas mājaslapā (www.vp.gov.lv) atzīmēt kartē to vietu vai ailītē ierakstot precīzu adresi, kurā, pēc jūsu informācijas, notiek nelegālā alkohola, cigarešu un narkotiku tirdzniecība.

