Vairāki uzņēmumi saskārušies ar krāpšanām, izmantojot e-pastus

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa ir saņēmusi trīs iesniegumus no Latvijā strādājošiem uzņēmumiem par to, ka, veicot naudas pārskaitījumu it kā savam darījuma partnerim, patiesībā ievērojamas naudas summas pārskaitītas kibernoziedznieku bankas kontam ārzemēs.

Respektīvi, cietušie, nepārliecinoties par atsūtīto rekvizītu autentiskumu, pārskaita naudu krāpniekiem, tādā veidā radot uzņēmumam zaudējumus. 2017.gada pirmajos trijos mēnešos Latvijā no kompromitēto e-pastu krāpšanām ir cietuši vairāki uzņēmumi, tajā skaitā īpaši izceļams gadījums, kad starptautiska līmeņa uzņēmums no Latvijas, noslēdzot līgumu ar ārvalstu jūras pārvadājumu uzņēmumu, prettiesiskas iejaukšanās un bankas rekvizītu nepārbaudīšanas rezultātā pārskaitījis uz krāpnieku kontu Lielbritānijā vienu miljonu ASV dolāru. Reklāma Komerciālās sarakstes laikā notika prettiesiska iejaukšanās uzņēmuma e-pastā, kā rezultātā noziedznieki sūtītajā rēķinā nomainīja bankas rekvizītus. Lai pasargātu sevi no iespējamiem zaudējumiem, Valsts policija aicina uzņēmumu vadību un darbiniekus, kuri atbild par finanšu darījumu veikšanu, veidojot darījuma attiecības ar biznesa partneriem, nepaļauties tikai uz elektronisko saraksti, bet drošības nolūkos izmantot vairāku līmeņu saziņu, piemēram, telefona sakarus, faksu vai kriptēto saraksti. Rekvizīti jāpārbauda pirms katra maksājuma veikšanas un jebkuru aizdomu vai izmaiņu gadījumā nekavējoties jāsazinās ar darījuma partneri telefoniski vai citā veidā, bet ne pa e-pastu, un jāpārliecinās, vai patiešām rekvizīti mainījušies un rēķinā norādītais bankas nosaukums, bankas konts un uzņēmuma nosaukums atbilst sadarbības partnera norādītajai informācijai. Tāpat, lai nekļūtu par krāpnieku upuriem, uzņēmumu vadītājiem ir jārūpējas par datu drošību, proti, ir jāizmanto antivīrusu programmas un datorprogrammas ar atjauninātām versijām.