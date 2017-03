Likumsargiem sūkstās par piegādes auto Barona ielā; citi RPP darbu sauc par reketu

Foto: Edijs Pālens/LETA

Rīgas pašvaldības policija (RPP) ir saņēmusi vairākas sūdzības gan no gājējiem, gan no velosipēdistiem par to, ka Krišjāņa Barona ielā uz ietves vai brauktuves tam neparedzētās vietās un laikos tiek novietotas preču piegādes automašīnas. Vienlaikus «Facebook» grupā «Pilsēta cilvēkiem» to sauc par reketu pret uzņēmējiem.