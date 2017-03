Lai izvairītos no kārtējā protokola, vīrietis policijas klātbūtnē noplēš auto stiklu tonējošās plēves

24. martā Valsts policijas Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki piefiksēja, ka uz administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšanu par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stiklu tonējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, vīrietis ir ieradies, nenovēršot minēto pārkāpumu, proti, automašīnas priekšējie stikli joprojām bija tonēti ar tonējošajām plēvēm.

Pārbaudot informāciju, policijas darbinieki konstatēja, ka konkrētās automašīnas vadītājam sastādīti arī vairāki administratīvā pārkāpuma protokoli pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.25 panta 10. daļas par automobiļa, kas reģistrēts ārvalstī, izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā, ja tā vadītājs — persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, nav samaksājis noteiktā kārtībā un apjomā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli.

Ņemot vērā minēto un faktu, ka vīrietis pat uz pārkāpuma izskatīšanu policijā ir ieradies ar tumši tonētiem priekšējiem stikliem, policijas darbinieki viņa vadīto automašīnu apturēja neilgi pēc izbraukšanas no policijas teritorijas. Saprotot, ka viņam tūlīt tiks sastādīts kārtējais protokols par braukšanu ar normatīvajiem aktiem neatbilstošu stiklu pārklājumu, vīrietis policijas darbinieku klātbūtnē tonējošās plēves no stikliem noplēsa. Neskatoties uz to, vīrietim tika sastādīts jau 3. protokols par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nesamaksāšanu.

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis norāda: «Esam novērojuši, ka pa Latvijas ceļiem pārvietojas atsevišķi transportlīdzekļu vadītāji, kuri pārkāpumus izdara regulāri un apzināti, uzskatot, ka likumi un noteikumi uz viņiem neattiecas. Tai pašā laikā varu teikt, ka šādi pārkāpēji ir pastāvīgā policijas darbinieku redzeslokā un mēs darīsim visu, lai ar savu darbu novērstu viņu vēlmi turpināt regulāri pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus.»

