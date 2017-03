Zolitūdes traģēdijas krimināllietā prokurori lūdz tiesas sēdē pārbaudīt visus pierādījumus

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa rīt, 29.martā, plkst.10 Zolitūdes traģēdijas krimināllietā pieņems lēmumu par valsts apsūdzības uzturētāju lūgumu tiesas sēdēs pārbaudīt visus lietā esošos pierādījumus.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja apsūdzēto pārstāvji, aizstāvji jau iepriekš bija lūguši prokurorus izsniegt dokumentu kopijas attiecībā uz konkrētiem apsūdzētajiem, proti, ko apsūdzības uzturētāji izmantos konkrētu apsūdzēto vainas pierādīšanai.

Šodien prokurori tiesā pieteica lūgumu sēdēs pārbaudīt visus dokumentus, visus pierādījumus, lai neliegtu aizstāvību apsūdzētājiem, norādīja advokāti. Tas dažos no aizstāvjiem izraisījis lielu neizpratni, jo vairs neesot saprotams, kā un cik ilgi vēl varētu noritēt process.

Viens no aizstāvjiem aģentūrai LETA norādīja, ka lietā esošo dokumentu apjoms ir milzīgs, tāpēc gadījumā, ja šis lūgums tiks apmierināts, tad lietas izskatīšana varētu tikt paildzināta uz gadiem.

Jau vēstīts, ka pirms pāris nedēļām tiesa nolēma pāriet pie rakstveida pierādījumu pārbaudes lietā, bet tika konstatēts, ka tur ir ne tikai lietas materiāli, kas minēti lēmumā par lietas nodošanu tiesai, bet arī virkne dokumentu, kas nodoti tiesai, neatšifrējot to saturu un norādes, uz kuru apsūdzības daļu tie attiecas. Aizstāvība šo jautājumu aktualizēja, un tiesa deva prokuratūrai nedēļu laika novērst trūkumus un precizēt, kurus dokumentus apsūdzības uzturētāji izmantos konkrētu apsūdzēto vainas pierādīšanai.

Kā aģentūrai LETA pagājušajā nedēļā norādīja apsūdzības uzturētāji, tiesa, pārejot pie rakstveida pierādījumu pārbaudes, no atsevišķiem aizstāvības advokātiem saņēma apsūdzības pusei veltītus pārmetumus par to, ka viņiem nav izprotams, kādi dokumenti atrodas lietai pievienotajos lietiskajos pierādījumos un kuri no tiem tiks izmantoti pierādīšanā. Ievērojot minēto, tika veikta lietisko pierādījumu sarakstā katra esošā pierādījuma sīkāka detalizācija.

«Vienlaikus norādām, ka arī pirms šo pārmetumu izteikšanas sarakstā bija norādīti un uzskaitīti visi lietā esošie lietiskie pierādījumi un dokumenti, savukārt tiesā izmantojamo pierādījumu uzskaitījums bija un ir atspoguļots lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai,» skaidroja apsūdzības uzturētāji.

Tāpat prokurori norādīja, ka tas, kāpēc konkrētais pierādījums ir attiecināms uz apsūdzību, ir vērtēšanas jautājums, «tāpēc tikai un vienīgi debatēs valsts apsūdzības puse motivēs savu viedokli par tā attiecināmību izvirzītajām apsūdzībām, savukārt patlaban joprojām norit tiesas izmeklēšana, kas ir nonākusi līdz stadijai, kad tiek pārbaudīti prokuroru tiesai iesniegti rakstveida pierādījumi».

2013.gada 21.novembrī Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam «Maxima», dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.

Prokuratūra deviņām personām apsūdzības uzrādījusi par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.

Prokuratūra apsūdzības par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā sabruka ēkas daļa, kas izraisīja smagas sekas, izvirzījusi piecām personām. Šīs personas ir ēkas būvinženieris Ivars Sergets, veikala projekta būvekspertīzes veicējs Andris Gulbis, būvuzraugs Mārtiņš Draudiņš, lielveikala projekta autors arhitekts Andris Kalinka un uzņēmuma «Re&Re» būvdarbu vadītājs Staņislavs Kumpiņš.

Prokuratūra Sergetam, Gulbim, Draudiņam, Kalinkam un Kumpiņam apsūdzības uzrādījusi arī par nonāvēšanu aiz neuzmanības.

Savukārt trīs Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem - Jānim Balodim, Juridiskās nodaļas Būvniecības uzraudzības nodaļas ekspertei Marikai Treijai un būvinspekcijas priekšnieka vietniecei Aijai Meļņikovai - izvirzītas apsūdzības par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisījusi smagas sekas.

Būvvaldē patlaban vairs nestrādā Balodis un Treija.

Krimināllietā, kuru skata Pārdaugavas tiesa, apsūdzēta ir arī «Maxima» darbiniece Inna Šuvajeva.

Valsts apsūdzības uzturētājiem pabeidzot lasīt apsūdzību, neviena no deviņām apsūdzētajām personām savu vainu inkriminētajos noziegumos neatzina.

