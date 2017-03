Valsts policijas dienesta suņi palīdz aizturēt maluzvejniekus

25. martā Valsts policijas darbinieki, reaģējot uz informāciju par iespējamu nelikumīgu zveju Kuldīgā pie Ventas rumbas, aizturēja trīs maluzvejniekus, kuri aizturēšanas laikā mēģināja bēgt.

25. martā Valsts policija, pārbaudot informāciju, ka Kuldīgā pie Ventas rumbas personu grupa veic nelikumīgu zveju lielā apmērā, uz notikuma vietu norīkoja policijas darbiniekus gan no Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes, gan Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Sevišķo uzdevumu bataljona un Kinoloģijas nodaļas.

Ierodoties notikuma vietā, vēl pirms pieciem no rīta, policijas darbinieki konstatēja, ka trīs vīrieši nelikumīgi nozvejotos nēģus jau maisos nes uz automašīnu, kas bija novietota netālu esošajā stāvvietā. Pamanot policijas darbiniekus, pārkāpēji mēģināja bēgt, iemetot Ventā vienu no maisiem ar nelikumīgi iegūto lomu. Noķert pārkāpējus policijas darbiniekiem palīdzēja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kinologu nodaļas dienesta suņi. Rezultātā aizdomās par nelikumīgu zveju tika aizturēti 1977. gadā, 1980. gadā un 1988. gadā dzimuši vīrieši.

Pie pārkāpējiem tika atrasts maiss, kurā atradās 219 nēģi un 1 līdaka, kuru tie vēl nebija paspējuši iemest ūdenī, kā arī nēģu zvejas murds. Vēl viens zvejas murds joprojām atradās upē. Tas tika izcelts, un tajā esošie nēģi atbrīvoti.

Par pārkāpumu ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 110. panta 2. daļas par patvaļīgu zivju ķeršanu vai citādu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta valsts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai objektā. Par šādu pārkāpumu paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai arestu, vai ar piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

Papildus vīriešiem būs jāatlīdzina dabai radītie zaudējumi, kopā gandrīz 9000 eiro.

Valsts policija atgādina, ka no 1.februāra Gaujā, Ventā, Salacā, Braslā, Irbē, Sakā, Svētupē, Užavā un Lielupē aizliegta nēģu zveja. Liegums ir spēkā līdz 31.jūlijam. Pārējās upēs, kurās ir atļauta nēģu zveja, lieguma darbības termiņš ir no 1.februāra līdz 31.oktobrim. Daugavā nēģu zvejas liegums – no 1.maija līdz 31.jūlijam.

Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un situācijās, kad rodas aizdomas par nelikumīgu zveju, ziņot par to Valsts policijai, kas informāciju pārbaudīs un nepieciešamības gadījumā vērsīsies pret pārkāpējiem ar visu likuma bardzību.

