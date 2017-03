Garāžās Babītē VID atklāj iespaidīgus nelegālā alkohola un cigarešu krājumus

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas policija Rīgas rajonā Babītē kādā garāžu kooperatīvā atklājusi nelegālo alkoholu un cigaretes. VID Muitas policija noskaidroja, ka 1969. gadā dzimis vīrietis nodarbojies ar nelegālu akcīzes preču uzpirkšanu un to tālāku realizāciju nelegālu akcīzes preču pārdevējiem.

Muitas policija garāžā atradusi 81,8 tūkstošus cigarešu. No tām 47,6 tūkstoši bija ar Baltkrievijas akcīzes markām (NZ, Premier, Minsk), pārējās - bez uzrakstiem bērtā veidā.

Tāpat garāžā atrasti arī alkoholiskie izstrādājumi - 1110 litri spirta šķidruma, 238 litri pudelēs bez akcīzes markām pildīta Smirnoff degvīna, kā arī esences viskija un brendija pagatavošanai. Turklāt tika konfiscēti arī 311 litri Polijā ražota dezinfekcijas šķidruma XP10, no kā tiek gatavoti nelegālie alkoholiskie dzērieni.

Reklāma

Muitas policijai jau pirms pārbaudes bija informācija par to, ka konkrēto produkciju plānots izplatīt ne tikai nelegālās tirdzniecības vietās, bet, iespējams, arī kafejnīcās un bāros. Tā kā persona iepriekš ir sodīta par līdzīgu noziegumu izdarīšanu, bija skaidra shēma, kā tiek veiktas šīs noziedzīgās darbības. Proti, aizturētais nelegālo preci pats neieveda, bet iegādājās to no tabakas izstrādājumu kontrabandistiem un nelegālā spirta ražotājiem. Tālāk prece tika pārdota noziedzniekiem, kas tālāk to izplatīja nelegālajā tirgū. Ir pamats uzskatīt, ka persona ar šo rūpalu nodarbojās ilgstoši.

Vainīgā persona tika aizturēta. Šobrīd tai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

-->









Aizvērt Garāžās Babītē VID atklāj nelegālā alkohola un cigarešu krājumus VID VID VID VID VID VID







Saistītie raksti