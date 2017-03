Lūdz atjaunot izmeklēšanu pret sporta treneri par iespējamu seksuālu noziegumu pret pusaudzēm

Valsts policijai lūgts atjaunot kriminālprocesu pret sporta treneri par iespējamu seksuālu noziegumu pret pusaudzēm 2008.gadā.

LETA jau ziņoja, ka trīs 1992., 1993. un 1995.gadā dzimušas meitenes 2008. un 2009.gadā apmeklēja nodarbības sporta skolā Rīgā. 2010.gada sākumā meiteņu vecāki vērsās Valsts policijā ar iesniegumu, ka nodarbību laikā nepilngadīgās meitenes ir cietušas no galvenā trenera netiklām darbībām. Proti, sporta nodarbībās bija iekļauts arī pirts apmeklējums, kurā galvenais treneris viņas pēra ar pirtsslotām, kā arī veica sporta masāžu.

Policija sāka kriminālprocesu pret galveno treneri uz aizdomu pamata par pavešanu netiklībā. Ar 2010.gada 18.oktobra Valsts policijas lēmumu kriminālprocesu izbeidza noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ. Iesniedzēju vecāki vērsās prokuratūras iestādēs, kas pēc kriminālprocesa materiālu izvērtēšanas atstāja spēkā sākotnējo lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu.

Vēlāk meitenes vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT), kura secināja, ka minētajā lietā nav noticis konvencijas pārkāpums. ECT secināja, ka šajā gadījumā tiesībsargājošās iestādes bija saskārušās ar ļoti sarežģītu lietu, kurā figurēja divas savstarpēji pretrunīgas versijas par notikušo un bija ļoti maz tiešo pierādījumu. Neraugoties uz šiem sarežģījumiem, izmeklētāji, ECT ieskatā, bija izdarījuši visu no tiem saprātīgi sagaidāmo, savlaicīgi sākot izmeklēšanu un iegūstot visus iespējamos pierādījumus, kas ļāva pienācīgi pamatot secinājumu, ka lietā nebija noticis noziedzīgs nodarījums. Tādēļ ECT secināja, ka tiesībsargājošās iestādes bija izpildījušas pienākumu veikt efektīvu izmeklēšanu, tādējādi aizsargājot iesniedzēju privātās dzīves neaizskaramību.

«Latvijas Avīze» raksta, ka Oļegs Balahničovs, pret kuru uzrakstīts iesniegums un kurš ir bijis treneris arī diviem Latvijas olimpiešiem, joprojām strādā par treneri, tajā skaitā ar nepilngadīgajiem. Trenerim savulaik atņēma modernās pieccīņas trenera sertifikātu, bet peldēšanas trenera sertifikāts nav atņemts.

Valsts policija šobrīd saņēmusi iesniegumu no divu iesaistīto meiteņu mātes par kriminālprocesa atjaunošanu, kam piekrīt arī vēl vienas meitenes māte un arī pašas meitenes, kas nu jau ir pieaugušas.

Laikraksts vēsta, ka trim meitenēm, kuras savulaik kā pusaudzes apmeklēja nodarbības sporta skolā, bet nu jau ir pieaugušas, bija un joprojām saglabājusies psiholoģiska trauma, turklāt vienai bijušas pašnāvības tieksmes, vidēji smaga depresija, miega traucējumi, problēmas veidot attiecības ar vīriešiem un citi traucējumi.

Viena no sievietēm, kas tolaik bijusi vēl pusaudze laikrakstam pastāstījusi, ka treneris esot teicis, ka, kailai peroties, vieglāk nomest svaru. Viņa redzējusi, kā vienu no meitenēm treneris pēris un masējis, ne tikai viņai guļot uz vēdera, bet arī uz muguras, cilājis kājas un ar rokām pieskāries intīmām vietām. Viņa arī stāstījusi kā redzējusi, ka māsa baseinā Jūrmalā peldējusi kaila un treneris no malas vēro.

Savukārt Balahničovs nav noliedzis, ka meitenes pēris kailas. Viņš arī bērnus masējis, taču intīmas vietas neesot aizticis.

«Saprotiet, esmu krievu cilvēks, zinu krievu pirts tradīcijas, zinu padomju trenēšanas tradīcijas, bet nezināju, ka kailas pērt nedrīkst. Runājot konkrēti par 2009.gadu - naudas nav, bet bērniem atjaunoties pēc smagiem treniņiem vajag. Ko darīt? Pirts bija atjaunošanās līdzeklis. Pēršana un masāža nepieciešama, lai atbrīvotu muskuļus. Masēju arī ārpus pirts. Nekāda seksa un vēlmes to darīt nav bijis,» teicis Balahničovs.

