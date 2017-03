Tiesas priekšā stāsies personas par tabakas izstrādājumu zādzībām no benzīntankiem

Foto: Ieva Čīka/LETA

Rīgas rajona prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu pret divām personām par to, ka viņi personu grupā izdarīja vairāku tūkstošu tabakas izstrādājumu slepenu zādzību no degvielas uzpildes stacijām un veikaliem ārpus to darba laika, TVNET informēja prokuratūras pārstāve Kristīne Sutugina.