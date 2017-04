Aculiecinieks Liepājā novērš iespējamo apdraudējumu apkārtējiem

Foto: Edijs Pālens/LETA

Valsts policija izsaka pateicību aculieciniekam, kurš 5.aprīlī Valsts policijas amatpersonām ziņoja par vīrieti, kurš Aisteres ielā nepārliecinoši vadīja transportlīdzekli «Ford Fiesta». Transportlīdzekļa vadītājs ar automašīnu brauca pa zālāju un jāpiemin, ka automašīnas aizmugurējās durvis bija atvērtas. Aculiecinieks to visu filmēja no mājas balkona un turpināja filmēt notiekošo arī, izejot no mājas.