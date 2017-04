Kuldīgas pusē pieķer vairākus tirgotājus, kuri alkoholu un tabaku tirgo nepilngadīgajiem

4.aprīlī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa amatpersonas rīkoja profilaktisko reidu, apsekojot sešas tirdzniecības vietas Kuldīgas novadā ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgajām personām.

Reida laikā tika konstatēti pārkāpumi divās tirdzniecības vietās –Vārmes pagastā un Rumbas pagastā. Par šiem abiem gadījumiem Valsts policijā ir uzsāktas administratīvās lietvedības.

Iepriekš šāds reids Kuldīgas pusē tika rīkots 16.martā un arī tad no sešām tirdzniecības vietām Skrundas novadā, divās tika konstatēti pārkāpumi.

«Nenogursim atgādinot, ka pārdevējiem un veikala vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga,» norāda policija.

