Dažu minūšu laikā pēc nozieguma veikšanas aiztur vīrieša sadūrēju

Vakar, 10. aprīlī, pulksten 16.50 Valsts policija saņēma zvanu no kādas personas, kura ziņoja, ka tikko uz ielas kāds iereibis vīrietis ir sadūris viņa draugu.

Uz notikuma vietu nekavējoties ieradās Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirkņa policisti, kuri turpat konstatēja smagi ievainotu vīrieti ar durtu brūci vēderā. Notikuma vietā sastapti vēl pieci vīrieši, no kuriem viens bija izsaucis policiju, bet pārējie mēģinājuši notvert ļaundari. Jāpiemin, ka draugu kompānijai tas neizdevās, tomēr policisti atrada un aizturēja iespējamo vainīgo 7 minūšu laikā kopš ierašanās brīža.



Pie aizturētā vīrieša tika atrastas arī narkotiskās vielas, kas paredzētas aptuveni divām devām. Iespējams, aizturētais vīrietis notikuma brīdī atradās šo narkotisko vielu reibumā.



Smagi ievainotais vīrietis tika nogādāts slimnīcā, bet cietušā draugus likumsargi aizveda uz policijas iecirkni, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.



No liecinieku stāstītā tika noskaidrots, ka sešu draugu kompānijai pastaigas laikā esot pienācis klāt konkrētais vīrietis, kurš izaicinoši mēģinājis sākt konfliktu. Konflikta situācijas laikā ļaundaris izvilcis no kabatas nazi un ievainojis vienu no kompānijas biedriem. Jāpiemin, ka policija izmeklēšanas ietvaros vēl skaidros precīzus notikuma apstākļus un konflikta cēloņus.



1983. gadā dzimušais aizturētais vīrietis jau vairākas reizes nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziegumiem un narkotisko vielu lietošanu.



Saistībā ar notikušo pret aizturēto vīrieti sākts kriminālprocess par dzīvībai bīstamu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

