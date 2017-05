Mākleri un ieslodzīto apsūdz par krāpšanas shēmu ar fiktīvu traktortehnikas pārdošanu

Prokuratūra Ventspils tiesai nodevusi krimināllietu, kurā par iesaistīšanos krāpšanas shēmā ar fiktīvu traktortehnikas pārdošanu apsūdzētas četras personas, tostarp nekustamo īpašumu māklere un ieslodzītais, informēja prokuratūras preses sekretāre Kristīne Sutugina.

Tiesai nodota krimināllieta par personu grupā veiktu krāpšanu, izkrāpjot no vairākām privātpersonām un zemnieku saimniecībām kopumā 29 296 eiro, kas samaksāti avansā par neesošu traktoru iegādi, apsūdzētajiem apzinoties, ka pirkums nenotiks. Apsūdzētie saukti pie kriminālatbildības arī par bankas maksājumu kartes zādzību un tās nelikumīgu izmantošanu, kā arī tādu datu izplatīšanu, kas sniedz iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka 2015.gada otrajā pusē trīs apsūdzētie, no kuriem viens atradies ieslodzījumā Rīgas Centrālcietumā, mantkārīgu motīvu vadīti, vienojušies par krāpšanas shēmu. Viens no apsūdzētajiem, lai veiktu krāpnieciskas darbības personu grupā, meklējis iespējas, lai iegūtu personu datus un viņu bankas datus. Šim apsūdzētā piedāvājumam atsaukusies kāda nekustamo īpašumu māklere.

Cietumā esošā persona interneta portālā «ss.lv» ievietojusi sludinājumus par neesošas traktortehnikas pārdošanu, apzinoties, ka pārdošanas līgums netiks noslēgts. Sludinājumiem atsaukušās vairākas zemnieku saimniecības un privātpersonas. Izveidotas dažādas e-pasta adreses, un pēc telefoniskas vienošanās par nepieciešamību noslēgt pirkuma - pārdevuma līgumus un veikt avansa maksājumus cietušajiem nosūtīti viltoti traktortehniku pirkuma - pārdevuma līgumi. Cietušie, būdami pārliecināti par minēto līgumu nosacījumu patiesumu, veikuši avansa maksājumus uz apsūdzēto norādītajiem bankas kontiem.

Apsūdzētie avansa maksājumu veikšanai norādījuši ar viltu iegūtus vairāku privātpersonu datus un viņu bankas datus. Apsūdzētie no privātpersonām šos datus ieguvuši, piemēram, maldinot par iespējām iekārtot darbā.

Savukārt nekustamo īpašumu māklere, izmantojot to, ka pie viņas atrodas kāda klienta bankas un internetbankas dati, tos 2015.gada novembrī izpaudusi vienam no apsūdzētajiem. Tāpat viņa apsūdzēta par to, ka atrodoties minētā klienta dzīvoklī, nozagusi viņa bankas norēķinu karti un kartes PIN kodu, kas pēc tam pret samaksu nodoti vienam apsūdzētajam.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka kopumā 13 noziedzīgus nodarījumus trīs apsūdzētie veikuši laika posmā no 2015.gada oktobra līdz 2016.gada februārim. Izkrāptos naudas līdzekļus apsūdzētie izmantojuši savām vajadzībām.

Krimināllieta nodot iztiesāšanai Ventspils tiesai. Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.