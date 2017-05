Par reibumā izraisītu avāriju Aizkraukles prokurore sodu nesaņem un saglabā amatu

Kādai reibumā avāriju izraisījušai prokurorei, likumu pāzināšana ļāvusi ne vien izvairīties no soda, bet arī saglabāt amatu. Aizkraukles prokurori Diānu Bebri-Kondrāti par likuma un rupju ētikas pārkāpšanu pirms diviem gadiem nolēma sodīt disciplināri un no amata atlaist. Bebre Kondrāte visu šo laiku pavadīja attaisnotā prombūtnē, ir iestājies noilgums un viņa šonedēļ nesodīta atgriezās darbā.

Linda un viņas 14 gadīgā meita Anna 2015.gada 25.martā pa labi zināmo ceļu Aizkrauklē atgriezās mājās no saviem ikdienas darbiem. Bija astoņi vakarā. Uzmanību pievērsa viņu joslā pretīm nākošā Honda. Lai gan Lindas vadītā Mazda dezoirientēti braucošajai mašīnai pat padeva ceļu, un nobrauca zālājā, Honda ar joni ietriecās Lindas spēkratā un nolauza riteni.

Avārijas izraisītāji pārsteidza ar savu agresivitāti. No mašīnas izkāpusī sieviete, cietušās nosauca par narkomānēm, kas sarijušās ripas. Taču viņi paši oda pēc alkohola.

Reklāma

Tikai pēc tam, kad ieradās policijas ekipāža, ātrā medicīniskā palīdzība un ugunsdzēsēji, Linda un viņas meita uzzināja, ka sadursmi izraisījusi Aizkraukles prokurore Diāna Bebre Kondrāte tobrīd citā uzvārdā Piktjale. Un līdzbraucējs – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas darbinieks Andris Kondrāts.

Policijas ekipāžai ierodoties notikuma vietā, prokurore atteicās sniegt ziņas par to, kurš avārijas brīdī sēdējis pie stūres. Tāpat viņa un līdzbraucējs policists atteicās no alkohola testa. Arī nogādāti vietējā ārstniecības iestādē prokurore un policists atteicās no kolēģu prasības veikt alkohola pārbaudi.

Par atteikšanos no testa draud 15 diennakšu arests un pusotrs tūkstotis eiro. Naudas sodu Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz arī par avārijas izraisītāja slēpšanu.

Abas amatpersonas sadursmes brīdī neveica dienesta pienākumus, taču abi pakļaujas dienesta izmeklēšanai. Par notikušo ziņoja mediji un nekas neliecināja, ka abas amatepersonas no soda varētu izvairīties.

Pirms diviem gadiem ierosinātā disciplinārlieta pret policistu Andri Kondrātu trīs mēnešus vēlāk tika izbeigta. Jo viņu neilgi pirms pārbaudes beigām atvaļināja no dienesta veselības stāvokļa dēļ. Visus lietas materiālus saistībā ar prokurori Bebri–Kondrāti policija nodeva Ģenerālprokuratūrai. Prokuroru atestācijas komisija nolēma, ka Bebre - Kondrāte sodāma ar visaugstāko disciplināro sodu – atlaišanu no amata.

Arvīds Kalniņš, Ģenerālprokurora pienākumu izpildītājs

Atestācijas komisija to visu izvērtēja un atzina, ka viņa ir pieļāvusi administratīvos pārkāpumus, vadījusi automašīnu, atteikusies no alkohola pārbaudes, un saskarsmē ar ceļu satiksmes dalībniekiem, gan saskarsmē ar medicīnas darbiniekiem ir pieļāvusi rupjus ētikas normas pārkāpumus. Līdz ar to, viņai tika piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata.

Prokurori lēmumu par Bebri-Kondrāti pieņēma pirms diviem gadiem 29.jūlijā. Divas dienas vēlāk viņai bija jāsaņem ģenerālprokurora pavēle par amata atstāšanu. Taču dienā, kad atestācijas komisija pieņēma Bebrei –kondrātei nelabvēlīgo lēmumu, viņai izrakstīta slimības lapa. Prokurore darba nespējīga bija pusgadu, tad devās dekrēta un vēlāk bērna kopšanas atvaļinājumā.

Bebre-Kondrāte vēl izmantoja neizņemtos atvaļinājumus un darbā atgriezās tikai šonedēļ. Iestājies Prokuratūras likuma 45.pantā paredzētais 2 gadu noilgums par disciplinārsoda piemērošanu un viņu atlaist vairs nevar.

Arvīds Kalniņš, Ģenerālprokurora pienākumu izpildītājs

Bet šobrīd ar tām tiesībām, kas jums ir kā kompetentam darba devējam, jūs redzat par iespējamu viņai palikt šajā augstajā amatā?

Es jau teicu, ka es vadīju atestācijas komisiju un teicu, ka viņai nav vietas prokuroru starpā. Un viņai ir piemērojama atlaišana. Cits jautājums ir par juridisko izpildījumu!

Par reibumā izraisītu avāriju, vainīgajiem atņem autovadītāja tiesības. Prokurori ir izņēmums, jo bauda imunitāti. Tā kā disciplināro sodu Bebrei Kondrātei vairs nevar piemērot, viņa izsprukusi arī no jebkādas administratīvās atbildības.

Diāna Bebre - Kondrāte, prokurore

Sakiet, kāpēc jūs atteicāties atklāt, kurš sēdēja pie stūres 2015.gada 25.martā izraisītajā avārijā? Jums kā prokurorei vajadzētu atbildēt uz šādu jautājumu?

-Man jums nekas nav jāziņo.

Saistītie raksti