Pārdaugavā vērienīgo bēgšanu sarīkojušā motocikla īpašniekam € 140 sods

Valsts policija piemērojusi 140 eiro naudas sodu Pārdaugavā vērienīgo bēgšanu sarīkojušā motocikla īpašniekam par patiesā vadītāja neatklāšanu.

Motocikla īpašnieks nesniedza policijai informāciju par to, kura persona atradās pie stūres un bēga no policijas. Ņemot vērā minēto policija viņam noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu par informācijas nesniegšanu un piemēroja 140 eiro naudas sodu. Ņemot vērā, ka nebija iespējams noskaidrot patieso motocikla vadītāju policijai nevarēja noformēt protokolus par nepakļaušanos policijas prasībām un ātruma pārkāpumu, pastāstīja Valsts policijas preses pārstāve Samanta Čapkovska.

Jau ziņots, ka 27.marta vakarā policijas ekipāža Pārdaugavā pamanījusi motociklu, kurš atļauto 70 kilometru vietā traucies ar 140 kilometriem stundā lielu ātrumu. Uz policijas prasībām apstāties motocikla vadītājs nereaģēja un sākās bēgšana, kurā ātrums turpināja palielināties.

Motociklistam gan izdevās no policijas aizbēgt, taču pašvaldības policija nebojāto motociklu vēlāk atrada Mārupes apkaimē, Kantora ielā.

Motociklista aizturēšanā bijušas iesaistītas aptuveni piecas policijas ekipāžas.

Aizdomās par lietas materiālu, proti, policijas automašīnas video ieraksta nopludināšanu internetā Valsts policijā tika sākta dienesta pārbaude. Iespēja tiešsaistē pieslēgties policijas automašīnā esošajām kamerām ir arī policistiem ne tikai no dežūrdaļas. Lai arī nereti policija pakaļdzīšanās video sabiedrisko attiecību nolūkos ievieto internetā, šoreiz tas notika nesaskaņoti. Pret diviem policijas darbiniekiem ir sākta disciplinārlieta.

Sabiedrības ievērību izpelnījās internetā ievietots ar telefonu no datora pārfilmēts motociklam sekojošās policijas automašīnas video. No video izriet, ka pakaļdzīšanās ilgusi aptuveni desmit minūtes. Uz motocikla atrodas arī pasažieris un bēgļi lielā ātrumā pārvietojas, pārkāpjot satiksmes noteikumus.

No video izriet, ka bēgļu apturēšanai izmantotas vairākas policijas automašīnas un bloķēta pat iela, taču par mata tiesu motociklam izdevās izvairīties no likumsargiem, kas izkāpa no policijas busiņa. Vēlāk, motociklam izbraucot uz veloceliņa, policijas automašīna bēgļiem pārstāja sekot.

