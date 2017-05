«BI2» koncerta apmeklētāja atstāj suni uzkarsušā bagāžniekā bez ūdens

27.maijā Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes darbinieki saņēma informāciju no kādas «BI2» koncerta klausītājas, kura ievērojusi stāvēšanai novietotā automašīnā atstātu suni. Mājdzīvnieks bija ieslēgts kāda minivena bagāžas nodalījumā bez ūdens.

Ierodoties notikuma vietā, pamanīta Toyota markas automašīna, kuras bagāžniekā tiešos saules staros gulēja vidēja lieluma gaišas krāsas garspalvains suns. Aplūkojot automašīnu, konstatēts, ka mājdzīvniekam nav atstāts dzeramais ūdens.

Kārtības sargi jau apsvēra iespēju izsist automašīnas stiklu, taču tajā brīdī pie spēkrata atgriezās īpašniece, kura paskaidroja, ka atbraukusi no Daugavpils un izlēmusi suni ņemt līdzi, atstājot to ieslēgtu transportlīdzeklī. Policistu klātbūtnē kundze izlaida suni no automašīnas, iedeva viņam padzerties un atvainojās par savu bezatbildīgo rīcību.

Policisti 41 gadu vecajai suņa īpašniecei sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu par labturības noteikumu pārkāpumu.

Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka pat tad, ja gaisa temperatūra nav augsta, automašīnas salons tiešos saules staros var pamatīgi uzkarst. Savukārt atrašanās šādā transportlīdzeklī pat uz dažām minūtēm bērniem vai dzīvniekiem var beigties ar nopietniem veselības traucējumiem vai pat nāvi.

