Aiztur organizētu grupu, kas sniedza nelegālus TV pakalpojumus Rīgas reģionā

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, realizējot valdības politisko iniciatīvu un Valsts policijas noteikto prioritāti cīņā ar kibernoziegumiem un nelegālās televīzijas apkarošanu, kā arī turpinot aktīvu sadarbību ar sabiedrisko organizāciju «Par legālu saturu», pilnvērtīgi apzinājuši nelegālās televīzijas problēmu valstī. Balstoties uz šo informāciju, tika noteiktas šīs tendences apkarošanas vadlīnijas.

No šā gada sākuma ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, sadarbojoties ar sabiedrisko organizāciju «Par legālu saturu», veica virkni informācijas pārbaužu, kas saistītas ar iespējamo nelicencētu televīzijas programmu retranslēšanu. Ilgstošu izmeklēšanas darbību rezultātā policisti guva apstiprinājumu tam, ka virkne uzņēmumu saviem klientiem prettiesiski piedāvā nelicencētas televīzijas retranslēšanas iespējas.

Izmeklēšanas gaitā 2017. gada 3.februārī tika sākts kriminālprocess par autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem. Turpinot izmeklēšanu par iespējamiem pārkāpumiem, kā arī noskaidrojot ar to radīto kaitējuma apmēru televīzijas pārraižu autortiesību īpašniekiem, tika ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 148.panta trešās daļas par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Izmeklēšanas laikā, ņemot vērā Valsts ieņēmuma dienesta sniegto informāciju, tika noskaidrots, ka kāda SIA, kas savu saimniecisko darbību saista ar interneta un televīzijas pakalpojumu sniegšanu, ir izveidojusi 54 mikrouzņēmumu tīklu, kuri, izmantojot šā uzņēmuma nelegālā rūpala resursus, sniedz televīzijas pakalpojumus bez retranslācijas atļaujas pārraidīt TV kanālus. SIA saimnieciskā darbība tika organizēta, sadalot ienākumus mazākās daļās, aizvien gūstot ienākumus un izvairoties no nodokļu nomaksas.

Nolūkā atrast, izņemt un apskatīt noziedzīgā nodarījuma rīkus - datortehniku, speciālo programmatūru, kā arī citus pierādījumus, kas saistīti ar nelikumīgu televīzijas retranslāciju un kam ir pierādījuma nozīme kriminālprocesā, tika veiktas kratīšanas vairākos Rīgas mikrorajonos - Centrā, Purvciemā, Teikā un Pļavniekos. Kopumā tika pārbaudītas astoņas adreses, tai skaitā iesaistīto personu dzīvesvietās un uzņēmumu juridiskajās adresēs. Kratīšanas laikā tika izņemti vairāk nekā simts dažādu veidu dekoderi, vairāki TV uztvērēji, CAM moduļi, kartes, kas paredzētas CAM moduļiem, satelītu galviņas, TV signāla konvertācijas ierīces, signāla sadalītāja ierīces, datortehnika un ar uzņēmējdarbību saistītie dokumenti. Papildus tam ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas noskaidroja divu nelikumīgo serveru atrašanās vietu un pārtrauca to darbību. Šie serveri, kas nodrošināja nelegālās televīzijas translēšanu, tika atrasti kādas daudzstāvu dzīvojamās mājas bēniņu stāvā kādā Rīgas mikrorajonā.

Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu šā gada 17. maijā tika aizturētas trīs personas – SIA divi valdes priekšsēdētāji un vadošais IT speciālists, kurš nodrošināja tehniskos risinājumus nelegālās TV apraides nodrošināšanai IP platformā. 1978., 1970., un 1978.gadā dzimušie vīrieši tika atzīti par aizdomās turētajiem blakustiesību pārkāpšanā, ar to radot kaitējumu lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta atbildība pēc Krimināllikuma 148.panta trešās daļas - par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa – par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Jāatzīmē, ka Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa jau nākamajā dienā aizturētajam 1978.g. dzimušajam firmas valdes priekšsēdētājam piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Pārējiem aizdomās turētajiem tika piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Kriminālprocesā izmeklēšana turpinās.

Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa informē, ka arī turpmāk tiks veikts Latvijas interneta segmenta monitorings ar mērķi identificēt resursus, kuri, neievērojot likumā noteikto kārtību, bez attiecīgās licences retranslē audiovizuālo saturu, kā arī turpmāk stiprinās sadarbību un informācijas apmaiņu ar biedrību «Par legālu saturu» tādu noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, kas saistīti ar nelegālās televīzijas izplatību Latvijā.

Visus iedzīvotājus, kuri iepriekš minētajos Rīgas mikrorajonos zaudēja TV apraidi, kā arī personas, kurām radušās šaubas par viņu TV apraides operatoru, policija aicina pārliecināties par attiecīgās licences esamību pakalpojuma sniedzējam NEPLP mājas lapā www.neplpadome.lv. Gadījumā, ja esat saskāries ar negodprātīgu TV apraides operatora rīcību vai konstatējat, ka attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam nav tiesību retranslēt televīziju, aicinām par to ziņot Valsts policijas ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļai, rakstot e-pastu cyber@vp.gov.lv.

