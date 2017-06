Notikusi sadursme ar dzīvnieku. Ko darīt?

Pēdējā laikā VP aizvien vairāk ir fiksējusi ceļu satiksmes negadījumus, kuros ir notikusi sadursme ar dzīvniekiem. Kā liecina policijas statistika, pērn piecos mēnešos fiksēti 144 negadījumi, kuros notikusi sadursme ar dzīvniekiem, savukārt šogad piecos mēnešos negadījumu skaits ir teju divreiz lielāks – 226.

Vienlaikus policija piebilst, ka šie cipari neatspoguļo reālo situāciju, jo liela daļa autovadītāju par sadursmēm ar dzīvniekiem policijai nemaz neziņo. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja dati liecina, ka gadā tiek fiksēti apmēram 1500 ceļu satiksmes negadījumi ar uzbraukumu dzīvniekiem.

Autovadītāj, piefiksē - ja ticis notriekts dzīvnieks, neatkarīgi no tā, vai tas ir savvaļas dzīvnieks vai mājdzīvnieks, par notikušo noteikti ir jāziņo policijai! Pēc tam likumsargi par to informē attiecīgos dienestus, kas dzīvniekam nepieciešamības gadījumā sniegs palīdzību vai to nogādās utilizēšanai. Tāpat, jo savlaicīgāk par notikušo tiks paziņots likumsargiem, jo mazāka iespējamība, ka notiks vēl kāds ceļu satiksmes negadījums, citiem autovadītājiem nepamanot notriektu dzīvnieku.

Pēc dzīvnieka notriekšanas autovadītājs nekādā gadījumā nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu. Tāpat arī ar likumu noteikts, ka pēc sadursmes ar dzīvnieku to nedrīkst aizvest no negadījuma vietas.

Esiet uzmanīgi, izvēlieties piemērotu braukšanas ātrumu un ievērojiet ceļa zīmes, kas attiecīgajos ceļa posmos norāda uz iespējamu meža dzīvnieku klātbūtni. Tāpat jāuzmanās un jābūt ļoti vērīgiem, uz brauktuves vai netālu no ceļa pamanot dzīvnieku. Dzīvnieku rīcība nav paredzama, šādās situācijās ieteicams samazināt braukšanas ātrumu.

