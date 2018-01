Dzērumā avāriju izraisījušā Viļānu pašvaldības policista lietu nodos kriminālvajāšanai

Ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta pašvaldības policijas dienesta automašīna «Dacia», notika pērn 10.janvārī Viļānu pagastā, uz autoceļa Gaigalava - Viļāni. 1963.gadā dzimušais automašīnas vadītājs nobrauca no ceļa, kā rezultātā auto apgāzās.

Pēc negadījuma pats vadītājs par notikušo paziņoja VP. Negadījuma vietā noskaidrots, ka policists pie dienesta transportlīdzekļa stūres bija sēdies ārpus sava darba laika. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi šofera izelpā, konstatēts, ka viņš atradies gandrīz 2 promiļu reibumā.

Negadījumā iesaistītais policists apgalvojis, ka uz brauktuves it kā esot izskrējis meža dzīvnieks, kā rezultātā viņš centies izvairīties no sadursmes, nav spējis savaldīt automašīnu, nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies. Pēcāk meža dzīvnieks esot ieskrējis mežā.

Negadījumā, gūstot vidēji smagus miesas bojājumus, cieta 1963.gadā dzimusi automašīnas pasažiere, kura ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē.

Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.panta -Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Dzērumā ceļu satiksmes negadījumu izraisījušais vīrietis Viļānu pašvaldības policijā ir nostrādājis vairāk nekā astoņus gadus.