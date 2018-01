Iereibis taksists brauc pakaļ sievai uz policijas iecirkni, kur viņa nokļuvusi pēc skandāla kafejnīcā

Rīgas pašvaldības policijā informēja, ka, policistiem ierodoties notikuma vietā, kafejnīcas darbiniece norādīja uz sievieti, kura bija izsaukusi likumsargus un pati vairāk nekā divas stundas huligāniski uzvedusies, tai skaitā provocējusi citus kafejnīcas apmeklētājus.

Jaunā sieviete likumsargiem esot labi zināma saistībā ar periodiski neadekvātu uzvedību piecu gadu garumā. Arī policistu klātbūtnē viņa lamājās ar cieņu aizskarošiem vārdiem un kategoriski atteicās pamest kafejnīcas telpas.

Iestādes darbiniece paskaidroja, ka pārkāpēja ir regulāra kafejnīcas apmeklētāja. Tāpat viņai bija zināms jaunās sievietes dzīvesbiedrs, kuru sazvanījusi mīļotās savaldīšanai. Vīrietis bija ieradies kafejnīcā, taču arī viņš nevēlējās atrisināt radušos situāciju.

Ņemot vērā, ka sieviete nespēja nomierināties, pieņemts lēmums viņu aizturēt un nogādāt dežūrdaļā lietvedības nodrošināšanai par sīko huligānismu. Paziņojot par aizturēšanu, arī sievietes dzīvesbiedrs policistus sāka provocēt, līdz ar to uz notikuma vietu izsaukta vēl viena policijas ekipāža.

Pārkāpējas dzīvesbiedram mierīgi izskaidrots turpmākais process, kā arī ieteikts doties mājās un tur sagaidīt dzīvesbiedri. Vīrietis nomierinājās un palika turpat kafejnīcā lietot grādīgos dzērienus. Savukārt pārkāpēja nogādāta dežūrdaļā, kur viņai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un piespriests 250 eiro naudas sods.

Pēc pārdesmit minūtēm policijas pagalmā iebrauca sievietes dzīvesbiedrs, kurš alkohola reibumā bija mīļotajai atbraucis pakaļ. Pie automašīnas piesteidzās vairāki likumsargi, kuri automašīnu apturēja un lūdza viņu izkāpt. Vīrietis aizturēts, un izsaukti Valsts policijas Ceļu policijas darbinieki.

Jāpiebilst, ka aizturētais atteicās veikt alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, tāpēc nogādāts Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kur alkohola reibums tika noteikts klīniski. Savukārt viņa automašīna - taksometrs - evakuēta.

Dzērājšoferim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai. Likums paredz, ka par šo pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam piespriež administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.