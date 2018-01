Uzbrūkot ar āmuru, vīrietis aplaupa pudeles brāli

Pagājušajā svētdienā, 21.janvārī, ap pulksten 14.30 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Zemgales iecirknī tika saņemta informācija par tikko izdarītu laupīšanu. Ierodoties notikuma vietā, policisti noskaidroja, ka tikko izdarītā laupīšana notikusi cietušā vīrieša dārza mājiņā. Vīrietim nolaupīts planšetdators un mobilais telefons.

Nekavējoties tika uzsākta iespējamās vainīgās personas meklēšana. Netālu no notikuma vietas Rīgas Zemgales iecirkņa policisti aizdomās turēto vīrieti, kurš bija divu promiļu stiprā alkohola reibumā, aizturēja un nogādāja iecirknī. Jāpiemin, ka nolaupītais planšetdators un mobilais telefons tika atgūti.

Skaidrojot notikušā apstākļus, likumsargi uzzināja, ka šajā dienā četru draugu kompānija – cietušais ar savu draudzeni un iespējamais vainīgais ar dzīvesbiedri nolēmuši kopīgi atpūsties un lietot alkoholiskos dzērienus. Abu vīriešu vidū izcēlies konflikts, kā rezultātā viens no vīriešiem sācis pielietot fizisku spēku. Konflikta spraigumā iespējamais vainīgais paķēris āmuru un ar to iesitis cietušajam pa seju. Kamēr cietušais atradies bezpalīdzīgā stāvoklī, aizdomās turētais vīrietis no mājiņas paņēmis planšetdatoru un mobilo telefonu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par laupīšanu.