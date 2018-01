Zviedru tūristiem par valsts karoga noņemšanu no ēkas «piemiņai» piemēro naudas sodus

Rīgas pašvaldības policija (RPP) piemērojusi 100 un 150 eiro naudas sodus diviem Zviedrijas pilsoņiem par valsts karoga noņemšanu no kādas ēkas, informēja RPP.

Svētdienas rītā RPP videonovērošanas centra darbinieki ievēroja divus vīriešus. Viens no viņiem uzkāpa uz pleciem otram, aizsniedzās pie Latvijas karoga, kurš bija pielikts pie kāda nama Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, noņēma to no kāta un ielika kabatā.

Pēc tam abi vīrieši iegāja kādā ēstuvē. Savukārt kātu viņi atstāja turpat pie ēstuves ieejas. Uz notikuma vietu tika nosūtīta tuvākā RPP ekipāža.

Ar ēdināšanas iestādes apsarga palīdzību pārkāpēji tika uzmeklēti un aizturēti.

Personas paskaidroja, ka nav vēlējušās izrādīt necieņu pret valsti, bet gan kaut ko paņemt par piemiņu no Latvijas. Vīrieši karogu ar mastu novietoja atpakaļ tam paredzētajā vietā.

Izvērtējot vīriešu darbības, abiem tūristiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli par sīko huligānismu. Karoga ņēmējam piemērots 150 eiro naudas sods, savukārt viņa palīgam - 100 eiro naudas sods. Abi pārkāpēji naudas sodus samaksāja uz vietas ar bankas karti.