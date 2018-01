Ķuzis: Ja ir viens mēģinājums aizvilināt bērnu, ir skaidrs, ka būs vesela sērija

Ķuzis atzina, ka mēdz gadīties arī tā, ka bērni, stāstot par šādiem gadījumiem, tādējādi mēģina pievērst sev pieaugušo uzmanību, taču jebkurā gadījumā par katru šādu gadījumu ir obligāti jāziņo policijai.

«Neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis noziegums, vai mēģinājums izdarīt noziegumu, vai vēlme to izdarīt, ir ļoti svarīgi par to runāt, īpaši saistībā ar noziegumiem pret bērniem, un kuri saistīti ar seksuālu uzmākšanos bērniem. Tas ir ļoti bīstami, jo pedofila tendence savās darbībās kļūt vardarbīgākiem ir neapšaubāma, to pierada kriminoloģijas prakse.»

Ķuzis arī atzina, ka vispārējās šā brīzā tendences liecina, ka pedofilija ir, bija un būs neatņemama mūsu sabiedrības sastāvdaļa, tāpēc svarīgi ir identificēt sākumu. Tendences liecina, ka šis noziegums pāriet uz virtuālo vidi.

Viņš atzinīgi vērtēja faktu, ka mediji skaļi runā par pēdējā laika gadījumiem Mārupē un pie A.Pumpura Rīgas 11. pamatskolas.

Ķuzis apstiprināja, ka par šiem faktiem saņemti iesniegumi un sākta pārbaude.

Jau ziņots, ka Rīgā un tās apkārtnē uzdarbojas cilvēki, kuri mēģina ievilināt savā auto svešus bērnus. Tiek brīdināts par gaišas krāsas mikroautobusu un apvidus auto.

Kā vēsta Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma», sākotnēji publiski izskanēja gadījums Mārupē, kad 12 gadus vecu zēnu pagājušajā nedēļā sveši vīrieši centās pierunāt iekāpt viņu baltajā mikroautobusā. Zēns nobijās un aizbēga.



Latvijas Televīzijas rīcībā ir informācija, ka tikai dienu pirms šī atgadījuma līdzīgs mēģinājums ievilināt bērnu svešā automašīnā noticis Rīgā.

A.Pumpura Rīgas 11. pamatskolas ceturtās klases skolnieks pēc stundām sazvanījies ar mammu

un tūlīt pēc tam devies uz tramvaja pieturu. Pa ceļam, pēc viņa stāstītā, piebraukusi apvidus tipa vai mikroautobusa tipa automašīna, kurā vīrietis aicinājis viņu iekāpt, cenšoties iestāstīt, ka viņa vecāki nokļuvuši slimnīcā un viņš zēnu pie viņiem aizvedīšot.

Tā kā zēns tikko bija ar māti runājis pa telefonu, viņš nenoticēja, ātri devās atpakaļ uz skolu un brīdināja klasesbiedrus, tad atkal piezvanīja mammai.

Tieši regulāra sazvanīšanās ar vecākiem zēnu paglābusi, iespējams, no nelaimes.



Skola informējusi visus vecākus, un skolotāji ar bērniem pārrunā pareizu rīcību šādos gadījumos.



Šis nav pirmais šāds gadījums pie šīs skolas. Pirmais noticis rudenī.

Par gadījumiem sākta pārbaude, policija lūdz atsaukties cilvēkus, kuri to redzējuši.