Par 13.janvāra grautiņiem meklēšanā esošs vīrietis izliekas par savu brāli

Policisti pamanīja aprakstam atbilstošas personas. Abi kungi tika apturēti un uzrunāti. Sarunas laikā noskaidrots, ka viens no viņiem ir tūrists no Somijas, kurš Latvijā ieradies uz hokeja spēli. Ārzemnieks skaidroja, ka pēc spēles ar draugiem devies uz vecpilsētas bāriem, kur lietoti grādīgie dzērieni. Vakara gaitā viņš atdalījies no draugiem un nolēmis doties uz viesnīcu, taču apmaldījies. Tūrists pieņēmis vīrieša palīdzību, kurš solījis viņu aizvest līdz viesnīcai.

Savukārt aizdomīgais kungs skaidroja, ka nokavējis pēdējo sabiedrisko transportu, tāpēc nesteidzoties nolēmis ārzemniekam palīdzēt. Veikta personu datu pārbaude, kuras laikā policistiem radās aizdomas, ka izpalīdzīgais vīrietis nosaucis citas personas datus.

Likumsargi uzdeva papildu jautājumus par radiniekiem, lai sniegto informāciju salīdzinātu ar datu bāzēs pieejamo informāciju. Vīrietis spēja atbildēt uz jautājumiem, taču, kad tika jautāts par paša bērniem, viņš nespēja nosaukt to vecumu. Salīdzinot vīrieša izskatu ar datu bāzes attēlu, pamanīts, ka personas ir ļoti līdzīgas, taču neatbilst acu krāsa. Uzrunātajam vīrietim bija brūnas acis, taču personai, par kuru viņš uzdevās, tās bija zilas.

Vēlāk vīrietis atzinās, ka uzdevies par savu brāli, jo pats bija izsludināts meklēšanā saistībā ar 2009. gadā notikušajiem grautiņiem Vecrīgā. Vienlaikus pie likumsargiem pienāca ārzemnieka draugi, kuri iereibušo somu solīja aizvest līdz viesnīcai.

Meklēšanā izsludinātais kungs aizturēts un nogādāts Valsts policijā turpmākajām procesuālajām darbībām. Tāpat Valsts policijai sniegta informācija par to, ka persona slēpusi savu identitāti, sniedzot nepatiesas ziņas valsts institūcijai par saviem personas datiem. Likums paredz, ka par šādu pārkāpumu piespriež naudas sodu līdz 350 eiro.