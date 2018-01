Piecu traktoru zādzībā Zemgalē un Kurzemē vaino grupējumu no Lietuvas

Pagājušā gada izskaņā Valsts policija pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā par traktoru zādzībām Zemgalē un Kurzemē. Kopumā tika nozagti pieci traktori – trīs no tiem Dobelē un divi Saldus novadā. Operatīvu darbību rezultātā tika noskaidrots, ka visas šīs zādzības izdarījusi organizēta personu grupa no Lietuvas četru cilvēku sastāvā, radot lauksaimniekiem zaudējumus vairāku tūkstošu eiro apmērā.

Valsts policija 2017. gada jūlijā saņēma informāciju par traktoru zādzību Zemgalē, Dobelē. No kāda lauksaimniecības uzņēmuma teritorijas tika nozagti trīs traktori. Veicot izmeklēšanu, viens no nozagtajiem traktoriem tika atrasts netālu no notikuma vietas – dīķī. Tā kā likumsargiem bija pamatotas aizdomas, ka nozagtie traktori, iespējams, vairs neatrodas Latvijas teritorijā, tika lūgta kolēģu palīdzība no Lietuvas un nozagtā tehnika meklēta tur. Veiksmīgas sadarbības rezultātā nozagtie traktori tika atrasti Lietuvas teritorijā.

Aizdomās par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu policija aizturēja organizētu grupu – četrus Lietuvas Republikas pilsoņus. Visas aizturētās personas iepriekš ir nonākušas Lietuvas policijas redzeslokā par analoģiskiem gadījumiem.

Līdzīgi traktoru zādzības gadījumi pagājušā gada vasarā reģistrēti arī Saldus novadā. Tur diviem lauksaimniekiem tika nozagta tehnika – divi traktori. Arī šajos gadījumos likumsargi izmeklēšanā noskaidroja, ka to izdarījusi tā pati četru personu grupa, kas nozagusi lauksaimniecības tehniku Dobelē. Diemžēl nozagtie traktori netika atgūti, lauksaimniekiem nodarīti zaudējumi 68 000 eiro apmērā.

Visos gadījumos tika sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas - par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā un ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Pagājušā gada decembra vidū Valsts policija pabeidza izmeklēšanu lietā un nodeva kriminālprocesu Latvijas Ģenerālprokuratūrai, lai to nosūtītu kriminālvajāšanas sākšanai Lietuvas Republikā.

Valsts policija 2017. gadā valstī konstatēja 26 traktortehnikas zādzību gadījumus, no tiem 11 traktorus atgūstot un atdodot īpašniekiem. Aizdomās par traktortehnikas zādzībām kopumā tika aizturētas astoņas personas, piecas no tām – Lietuvas Republikas pilsoņi.

Lai veiksmīgāk atklātu traktortehnikas zādzības un novērstu tās, Valsts policijas amatpersonas regulāri sadarbojas ar Lietuvas un Igaunijas policiju. Savstarpējā sadarbības rezultātā ir noskaidrotas vairākas personas un personu grupas, kas tiek pārbaudītas saistībā ar jau notikušām traktortehnikas zādzībām, kā arī notiek darbs, lai noskaidrotu minēto personu plānotos noziedzīgos nodarījumus.