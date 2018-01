Aizturēti garāžas apzadzēji, kuri pēc nozieguma iekļuva avārijā un sniedza nepatiesu liecību

22. janvārī Saulkrastu iecirkņa policisti saņēma informāciju par to, ka Garkalnes novada Upesciemā ir apzagta garāža-remontdarbnīca. No ēkas bija nozagts mopēds un dažādi instrumenti. Cietušie nezināja, kurā datumā ir izdarīta zādzība, taču viens no viņiem atminējās, ka naktī no 20. uz 21. janvāri netālu no garāžas bija manījis braucam aizdomīgu automašīnu ar atvērtu bagāžas nodalījumu, no kura bija redzama riepa, kas atgādināja nozagtā mopēda riepu.