Igaunijas muita pasta sūtījumos aizvien biežāk atklāj internetā pirktas narkotikas

Kā norādīts tās darbības pārskatā par 2017.gadu, narkotisko un psihotropo vielu pasūtīšana internetā pieaug arī Eiropā kopumā, bet Igaunijā šādas vielas pasta un kurjerpasta sūtījumos no ārvalstīm 2017.gadā atklātas vairāk nekā 700 gadījumos. Gadu iepriekš tādu sūtījumu bija aptuveni 600.

Narkotikas lielākoties tiek atklātas sūtījumos no Nīderlandes, Lielbritānijas, Spānijas, Ķīnas un Ziemeļamerikas.

Visbiežāk pasūtītās vielas ir amfetamīns, metamfetamīns, kokaīns, MDMA, marihuāna un halucinogēnus saturošas sēnes. Joprojām tiek pasūtīts arī GBL, galvenokārt no Lietuvas. Kopumā gada laikā sūtījumos atklāti 135 kilogrami narkotisko un psihotropo vielu.

Pateicoties starptautiskajai sadarbībai, apturēta triju noziedzīgo grupējumu darbība. Viens no tiem organizējis hašiša piegādi no Spānijas uz Krieviju caur Igauniju un kokaīna transportēšanu no Nīderlandes uz Igauniju un Somiju, otrs bijis iesaistīts marihuānas transportēšanā no Čehijas uz Igauniju un trešais organizējis marihuānas kontrabandu no Spānijas uz Somiju caur Igauniju.