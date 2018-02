Par kioska uzlaušanu un apzagšanu aizturēts nepilngadīgais

Par notikušo nekavējoties tika informētas visas tuvumā esošās ekipāžas, tāpat videonovērošanas centra darbinieki uzņēma ekrānšāviņus no nozieguma izdarīšanas brīža, kurus izsūtīja ekipāžām, lai būtu vieglāk uz ielas ļaundarus atpazīt. Pēc pārdesmit minūšu ilgiem meklēšanas pasākumiem viena no ekipāžām pamanīja abus jauniešus netālu no Elijas ielas. Savukārt jaunieši, ieraugot policiju, katrs uz savu pusi metās bēgt.

Pašlaik Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta iekļūstot telpās. Par šādu noziegumu draud līdz pieciem gadiem ilgs cietumsods.