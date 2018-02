Par 17 nelegālo imigrantu pārvietošanu robežai apsūdzētajiem piemēro reālus cietumsodus

Apsūdzētie sodīti ar brīvības atņemšanu no trīs līdz sešiem gadiem.

Lietā personas apsūdzētas par personu nelikumīgu pārvietošana pāri valsts robežai, savukārt viens no Igaunijas pilsoņiem papildus apsūdzēts arī par to, ka piedāvājis kukuli valsts amatpersonai, lai tā nodrošinātu iespēju pārvietot nelegālos imigrantus no Krievijas uz Latviju.

Jau ziņots, ka pagājušā gada martā Valsts robežsardzes amatpersonas sadarbībā ar Valsts policiju Inčukalna novadā aizturēja piecas automašīnas, ar kurām tika pārvietoti iepriekš Krievijas-Latvijas valsts robežu nelikumīgi šķērsojušie 17 Vjetnamas pilsoņi. Saistībā ar personu nelikumīgu pārvietošanu tika aizturēti visi pieci automašīnu vadītāji - četri Igaunijas un viens Krievijas pilsonis.