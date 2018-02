Aiztur greizsirdīgu vīru, kurš sadūris savu sievu

Sestdien, 3. februāra, vēlā vakarā starp kādu vīrieti, kurš atradās alkohola reibumā, un viņa sievu bija izcēlies konflikts greizsirdības dēļ. Tā laikā saniknotais vīrietis paķēris nazi un iedūris dzīvesbiedrei vēdera apvidū. Cietusī pati paguva izsaukt mediķus, pēc kā vīrietis viņai iedūra atkārtoti. Jāpiebilst, ka konflikta laikā cieta arī sievietes tēvs, kurš centās aizsargāt savu meitu. Viņam tika vienu reizi virspusēji iegriezts.



Notikuma vietā ieradās mediķi, kuri cietušo sievieti un viņas tēvu nogādāja ārstniecības iestādē, kā arī Olaines iecirkņa policisti. Likumsargi turpat notikuma vietā aizturēja aizdomās turēto – 1963. gadā dzimušu vīrieti, kurš iepriekš nav sodīts.



Šobrīd saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 126. panta otrās daļas septītā punkta – par tīša vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu, ja tas izdarīts pret laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga saimniecība. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.



Tiesa aizdomās turētajam ir piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu.



Cietusī apmēram 50 gadu vecā sieviete pēc gūtajiem miesas bojājumiem šobrīd atlabst ārstniecības iestādē.



Cīņa pret vardarbību ģimenē ir viena no Valsts policijas prioritātēm. Lai vardarbība nebeigtos ar smagām sekām, aicinām cietušos un ikvienu, kurš kļūst par liecinieku vardarbībai, nekavējoties informēt policiju pa tālruni 110. Tāpat tiek atgādināts, ka pēc cietušās personas vēlmes policijai ir tiesības pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu no ģimenes. To ir iespējams izdarīt uz cietušās personas rakstveida pieteikuma pamata.