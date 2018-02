Par taksometra vadītājas aplaupīšanu aizturēti trīs vīrieši

2. februāra naktī kāda taksometra vadītāja no Iļģuciema uz Bolderāju veda trīs pasažierus. Kad vīrieši tika aizvesti līdz galamērķim un vadītāja prasīja norēķināties par braucienu, viņi demonstratīvi sāka grābstīties gar kabatām, it kā meklējot maku.

Pēkšņi viens no vīriešiem izvilka nazi, tikmēr otrs satvēra taksometra vadītāju aiz rokas. Tika pārmeklēta sievietes somiņa, kurā laupītāji neko vērtīgu neatrada.

Cietušajai izdevās izrauties no noziedznieka satvēriena un izbēgt no taksometra. Viņa skrēja uz tuvāko privātmāju ciematu un bēgšanas laikā pamanīja, ka viņai pakaļ dzenas divi no laupītājiem.

Par laimi, izpalīdzīgi privātmājas saimnieki izmisušo sievieti ielaida savā mājoklī un izsauca policiju.

Notikuma vietā nekavējoties ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirkņa dežūrdaļas policisti. Abi ļaundari jau bija paspējuši aizbēgt. Policisti devās pie pamestā taksometra, kurā tobrīd atradās viens no laupītājiem. Pamanījis tuvojošos policistus, vīrietis centās iedarbināt automašīnu, tomēr policisti 1985. gadā dzimušo vīrieti aizturēja un nogādāja policijas iecirknī.

Pārbaudot taksometru, policisti atklāja, ka ir norauts kredītkaršu termināls un skaitītājs. Šīs mantas bija paslēptas zem sēdekļa un cimdu nodalījumā.

Rīgas Kurzemes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti noskaidroja pārējo aizdomās turēto datus. Iegūstot informāciju par viņu atrašanās vietu, likumsargi 6. februārī aizturēja arī pārējos aizdomās turētos – 1978. un 1987. gadā dzimušus vīriešus.

Jāpiebilst, ka visi trīs aizturētie vīrieši jau iepriekš ir sodīti par mantiskiem noziegumiem.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas – par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Diviem no aizturētajiem ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt trešajam – policijas uzraudzība.