KNAB kratījis Latvijas Bankas prezidentu; aizturēts Martinsons

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vakar, 16.februārī veicis kratīšanas Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča dzīvesvietā Langstiņos un viņa darba kabinetā Latvijas Bankā, ziņo portāls Kompromat.lv Kaut arī oficiālus komentārus no iesaistītajām pusēm par to nav izdevies iegūt, neoficiāli avoti vēsta, ka kratīšanas ir saistītas ar mēģinājumiem izspiest kukuli no kāda «Norvik Bankas» akcionāra.