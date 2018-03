Laikraksts: Viens no upuriem bērnunama «Līkumi» lietā pats figurē kriminālprocesā par seksuālu vardarbību

Viens no audzēkņiem, kurš apgalvo, ka bērnunamā «Līkumi» cietis no vardarbības, pats ir tiesāts par zādzību un figurē nu jau izbeigtā kriminālprocesā par seksuālu vardarbību pret rīcībnespējīgu puisi, kas bijis gados jaunāks bērnunama iemītnieks, vēsta laikraksts «Latvijas Avīze».

Laikraksts noskaidrojis, ka jaunietis 2012.gadā 16 gadu vecumā kopā ar diviem kompanjoniem reibumā apzaguši Sarkanā Krusta Jēkabpils komiteju un pēc tam ēkā izraisījuši ugunsgrēku, nodarot zaudējumus aptuveni 21 800 latu (31 018 eiro) apmērā. Jēkabpils rajona tiesa tā paša gada oktobrī piespriedusi jaunietim divu gadu nosacītu cietumsodu ar pārbaudes laiku uz trim gadiem, uzliekot par pienākumu piedalīties probācijas programmās.

Tāpat jaunietis figurē 2013.gada pavasarī Valsts policijas (VP) sāktā kriminālprocesā par iespējamu seksuālu vardarbību pret rīcībnespējīgu puisi, kas bijis gados jaunāks bērnunama iemītnieks, vēsta «Latvijas Avīze». Pagājušā gada jūlijā šis kriminālprocess gan izbeigts.

Krimināllietas materiālos esot redzams, ka jaunietis sākotnēji nodarījumā atzinies, vēsta laikraksts. Jaunieša stāstītais esot atspoguļots šādi: «Par krimināllietas būtību stāsta atbilstoši liecībām. Uzsver, ka ar varu un spēku neko nedarīja. Tas cilvēks visu pieļāva. Kāpēc konkrēti izvēlējies to zēnu - garīgi atpalikušu, vājāku - atbildēt negribēja. Uz jautājumu: varbūt tāpēc, ka bija vieglāk sarunāt, - atbildēja: varbūt. Šajā krimināllietā pārdzīvo tikai par savu nākotni. Darbības nenoliedz, bet vainu neizjūt.»

Šī kriminālprocesa sākotnējā izmeklētāja Inita Nereta, kura 2014.gada pavasari devās izdienas pensijā, laikrakstam norādījusi, ka nedrīkst atklāt notikušā detaļas, taču varot apliecināt, ka pierādījumi kriminālprocesā par rīcībnespējīgā nepilngadīgā puiša seksuālo izmantošanu bijuši ļoti pārliecinoši. Bijusī izmeklētāja arī pauž, ka no visa piedzīvotā viņai personiski radies priekšstats, ka jaunietis notikušajā par vainīgu esot uzskatījis tieši bērnunama direktoru un solījies tam atriebties.

Pats jaunietis laikrakstam norādījis, ka lietā par zādzību bijis līdzdalībnieks - «stāvējis uz vakts», tāpēc, viņaprāt, «krimināli sodīts» par izlaupīšanu un dedzināšanu - «tas ir ļoti skaļi teikts».

Savukārt attiecībā uz krimināllietu par seksuālu vardarbību, jaunietis uzskata, ka tie ir bijuši mēģinājumi izolēt viņu no sabiedrības. «Pret mani tika ierosinātas divas krimināllietas. Abas divas bija it kā par seksuālu vardarbību no manas puses. Viena vardarbība ir pret puisi, lietu izbeidza 2013.gadā tāpēc, ka tur neko pilnīgi neatrada,» norādījis jaunietis.

Kā ziņots, nu jau reorganizētā bērnunama «Līkumi» bijušais direktors Juris Boķis tiek turēts aizdomās par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, izmantojot vardarbību bērnunamā, kā arī par valsts amatpersonas bezdarbību.

Lieta par iespējamo vardarbību ierosināta jau 2015.gadā un sākotnēji to izmeklēja VP Jēkabpils iecirknī, bet uzraudzību nodrošināja Jēkabpils rajona prokuratūra. Taču lietā pieļauta nepamatota novilcināšana, tāpēc tā pagājušā gada beigās nodota VP Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojam.

Pašlaik lietā ir identificēti vairāki cietušie, taču, iespējams, cietušo bērnu skaits vēl var augt.

No šī gada 11.janvāra saistībā ar kriminālprocesu Boķim aizliegts ieņemt amatu. Turklāt februāra sākumā Boķim tika piemērots apcietinājums, jo izmeklētāji tika secinājuši, ka viņa rīcībā saskatāma pretdarbība, kas varētu kaitēt patiesības noskaidrošanai kriminālprocesā. Mēneša beigās Zemgales apgabaltiesa gan viņu atbrīvoja no apcietinājuma.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2015.gadā Tiesībsarga birojs sagatavojis Ģenerālprokuratūrai plašu materiālu par pārkāpumiem bērnunamā «Līkumi».

Sagatavotā informācija pārsvarā atklāj darbinieku psihoemocionālu un fizisku vardarbību pret bērniem, sacīja tiesībsargs Juris Jansons, uzsverot, ka tam ir konkrēti pierādījumi. Ir fiksēti arī gadījumi, kad bērni paši vērsušies drošības iestādēs, tomēr uzsāktie procesi priekšlaikus izbeigti.