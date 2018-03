Aiztur ļaundarus, kuri, izmantojot sirmgalvju uzticēšanos, aplaupījuši viņu mitekļus

Pagājušonedēļ Valsts policija, veicot virkni izmeklēšanas pasākumu, aizturēja divus vīriešus, kuri tiek turēti aizdomās par divām Rīgā, Brasā, izdarītām laupīšanām no dzīvokļiem. Abi ļaundari kopā, izmantojot sirmgalvju uzticību, bija iekļuvuši dzīvokļos, nodarījuši viņiem miesas bojājumus un iznesuši no dzīvokļiem naudu un vērtīgas mantas. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neielaist savā īpašumā nepazīstamas personas, nepārliecinoties par to identitāti.