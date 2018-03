Slēgtas divas Latvijā populāras tīmekļa vietnes

Noskaidrots, ka šo tīmekļa vietņu darbības rezultātā satura īpašniekiem radīts zaudējumus kopumā vairāk nekā 200 000 eiro apmērā. Par aizdomās turētiem noziedzīgajā nodarījumā atzītas četras personas, trim no tām piemērots statuss – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Veicot interneta monitoringu, Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas ieguva ziņas par divām tīmekļa vietnēm, kurās nelicenzēti tika translētas filmas – www.movieslv.com un www.cinemalive.tv. Balstoties uz iegūtajām ziņām, sadarbībā ar biedrību «Par Legālu saturu» tika apzināti nelikumīgi retranslētā audiovizuālā satura autortiesību īpašnieki, kuri policijā vērsās ar iesniegumu par noziedzīgo nodarījumu.

Valsts policijā par notikušo tika ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 148.panta trešās daļas – par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, ko iespējas, veikusi organizēta grupa un pēc Krimināllikuma 148.panta pirmās daļas – par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas interesēm.

Kriminālprocesa ietvaros, šī gada 28.februārī, realizējot virkni Speciālo izmeklēšanas un neatliekamo izmeklēšanas darbību, Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pārtrauca abus noziedzīgos nodarījumus, kā rezultātā tika pārtraukta arī abu tīmekļa vietņu darbība.

Turpinot izmeklēšanu, Valsts policija veica kratīšanas vairākās pilsētās dažādos Latvijas reģionos, arī Rīgā un Liepājā. To laikā tika konstatēta un izņemta datortehnika, dažādu veidu datu nesēji, dokumentācija, grāmatvedības dokumenti un cita veida objekti, kam ir nozīme kriminālprocesā pierādījumu iegūšanā un nostiprināšanā. Tāpat aizdomās par noziedzīgā nodarījuma veikšanu, kriminālprocesā tika atzītas četras personas, trim no tām piemērots statuss – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka vienā no minētajām tīmekļa vietnēm nelicencēti nodrošināta aptuveni 2 500 filmu straumēšana tiešsaistē, kuras apmeklētājiem bija pieejamas bez maksas jau kopš 2013.gada. Jāatzīmē, ka liela daļa filmu tika piedāvātas latviešu valodā un tendētas tieši Latvijas auditorijai. Noskaidrots, ka attiecīgās tīmekļa vietnes apmeklējums 71% gadījumu bija tieši no Latvijas. Tāpat, izmeklēšanā gūtā informācija liecina, ka nelegālo pakalpojumu ikdienā izmantoja aptuveni 27 000 pastāvīgie lietotāji, turklāt, reklamējot šajā vietnē pieejamo saturu pazīstamos sociālajos tīklos, ikdienas tika piesaistīti jauni klienti. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vietnes administrētāji ienākumus guva no reklāmas lauku nomas, piedāvājot tās interesentiem.

Jāatzīmē, ka, nolūkā izvairīties no administratoru identificēšanas un atbildības, kas likumā paredzēta par šādām nelikumīgām darbībām, laika gaitā tīmekļa vietnēs veiktas vairākas būtiskas izmaiņas izmantoto tehnoloģiju jomā.

Krimināllikumā noteiktā atbildība par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu paredz pat brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Arī turpmāk Valsts policija veiks Latvijas interneta segmenta monitoringu, lai identificētu resursus, kuri, neievērojot likumā noteikto kārtību, bez attiecīgās licences retranslē audiovizuālo saturu. Par jautājumiem, kas saistīti ar licencēšanas kartību jāvēršas Nacionālo plašsaziņas līdzekļu padomē – www.neplpadome.lv.

Tāpat, Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa aicina iedzīvotājus informēt Valsts policiju par analoģiskā satura interneta vietnēm, kurām ir acīmredzama nelegāla izcelsme un kuras nelegāli piedāvā Latvijas komercsabiedrību ražotus audiovizuālos produktus, rakstot elektroniski e-pastam enap@vp.gov.lv.