Policistu redzeslokā nonāk vairāki mazgadīgi bērni alkohola reibumā

Kārtības sargi, ierodoties pie norādītā dzīvokļa, konstatēja, ka no tā dzirdami trokšņi. Policisti vairākkārtīgi zvanīja pie durvīm, taču tās neviens neatvēra. Izjautājot kaimiņus, noskaidrots, ka mājoklī dzīvo kāda pusaudze. Nevienam no viņiem nebija meitenes vecāku tālruņu numuri.

Viens no likumsargiem devās uzmanīt dzīvokļa logu. Tieši tobrīd pie tā bija piegājusi mājoklī dzīvojošā meitene, kura policistam skaidroja, ka durvis vaļā nevēršot. Sarunas laikā pamanīts, ka no dzīvokļa izskrien vairāki pusaudži. Bērni uzskrēja uz piekto stāvu, kur visi tika apturēti. No bēgļiem bija jūtama spēcīga alkoholam raksturīgā smaka.

Lai pārliecinātos par bērnu veselības stāvokli, izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Datu pārbaudes laikā noskaidrots, ka bērni ir vecumā no 11 līdz 14 gadiem. Tikmēr pusaudze, kas atradās dzīvoklī, mēģināja izlekt pa pirmā stāva logu un aizbēgt no notikuma vietas. Tomēr viņa tika notverta un atvesta atpakaļ pie pārējiem pārkāpējiem.

Veiktas alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpās. Testu laikā noskaidrots, ka četri no sešiem pusaudžiem ir alkohola reibumā. Vienlaikus notikuma vietā ieradās mediķi, kuri, apskatot bērnus, konstatēja, ka nevienam no viņiem hospitalizācija nav nepieciešama.

Policisti sazinājās ar reibumā esošo bērnu vecākiem, kuriem pēc lietvedības nodrošināšanas atvases nodotas. Uzsāktas vairākas administratīvās lietvedības, kurās izvērtēs, gan bērnu, gan vecāku atbildību.