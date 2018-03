Tiesa neapcietina par pašapmierināšanos bērnu rotaļlaukumā aizturētu vīrieti

Valsts policijas preses pārstāve Elīna Sprudzāne aģentūrai LETA pastāstīja, ka apcietinājums nav piemērots, jo šis novērtēts kā nesamērīgs drošības līdzeklis par izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Valsts policijas izmeklētāja piemērojusi vīrietim ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli, proti, policijas uzraudzību.

Saskaņā ar likumu, nodošana policijas uzraudzībā ir aizdomās turētā pārvietošanās un rīcības brīvības ierobežošana ar noteikumu, ka attiecīgā persona bez izmeklētāja atļaujas nedrīkst mainīt dzīvesvietu, apmeklēt konkrētas vietas, tikties ar konkrētām personām. Tāpat aizdomās turētajam noteiktās diennakts stundās ir jāatrodas savā dzīvesvietā, kā arī ne biežāk kā trīs reizes nedēļā jāpiesakās attiecīgajā policijas iestādē pēc savas dzīvesvietas.

Lietā izmeklēšana turpinās.

Jau ziņots, ka likumsargi saņēma izsaukumu no aculiecinieka, kurš skaidroja, ka no sava dzīvokļa loga pamanījis nepazīstamu vīrieti, kurš mazgadīgu meiteņu klātbūtnē veicis netiklas darbības. Svešinieks rotaļu laukumā netālu no divām meitenēm novilcis bikses, pēc kā publiski pašapmierinājies. Meitenes aizbēgušas uz citu spēļu laukumu, taču vīrietis viņām sekojis un vēlreiz veicis jau minētās darbības.

Notikuma vietā nekavējoties ieradās likumsargi. Tobrīd aizdomās turētais jau bija pametis notikuma vietu, tāpēc policisti kopā ar aculiecinieku sāka viņa meklēšanu un drīz vien netālu no notikuma vietas 1984.gadā dzimušais pārkāpējs aizturēts.

Policijā sākts kriminālprocess par mazgadīgu personu pavešanu netiklībā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana līdz septiņiem gadiem.