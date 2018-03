NBS no prāmja «Isabelle» evakuē pēkšņi sasirgušu pasažieri

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) piektdien no prāmja «Isabelle» evakuējuši kādu pasažieri, kuram pēkšņi pasliktinājies veselības stāvoklis, pastāstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Sarmīte Skujiņa.

NBS sniegtā informācija liecina, ka NBS Jūras spēku kuģis pēc Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra pieprasījuma pacientu no prāmja «Isabelle» nogādāja Ventspils ostā, kur to nodeva mediķu aprūpē.



Skujiņa pastāstīja, ka pasažieris no prāmja nogādāts slimnīcā, taču sīkāku informāciju par viņa veselības stāvokli nevarēja sniegt.



Prāmis «Isabelle» kursē maršrutā starp Rīgu un Stokholmu.