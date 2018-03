Uzmanibu! Rīgā un Rīgas reģionā uzdarbojas zagļi

No piektdien reģistrētajiem laupīšanas gadījumiem pa vienam fiksēts Rīgas reģionā, Zemgalē un Kurzemē. Savukārt zādzības no mājokļa visvairāk notikušas Rīgas reģionā, kur tās kopumā bija trīs, bet Vidzemē un Latgalē fiksēta pa vienai zādzībai no mājokļa.

Tāpat pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā aizdzītas sešas automašīnas un divi velosipēdi. Trīs no automašīnu zādzībām veiktas Rīgas reģionā, bet Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē katrā notikusi pa vienai automašīnas zādzībai.

Tāpat pagājušajā diennaktī reģistrētas astoņas zādzības no transportlīdzekļa, no kurām piecas notika Rīgas reģionā, divas Zemgalē, bet viena Kurzemē.

Aizvadītajā diennaktī reģistrētas arī 34 cita veida zādzības, no kurām deviņas notikušas Rīgas reģionā, astoņas reģistrētas Zemgalē, septiņas - Kurzemē, sešas - Vidzemē, bet četras notikušas Latgalē.