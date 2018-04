Vecrīgā jaunieši nokautē divus vīriešus

8. aprīlī neilgi pēc pulksten 7.30 Rīgas pašvaldības policisti, patrulējot vecpilsētā, pamanīja Mārstaļu un Audēju ielu krustojumā uz zemes guļošu vīrieti. Kārtības sargi nekavējoties izkāpa no auto, lai noskaidrotu notikušā apstākļus un nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmo palīdzību. Vairāki aculiecinieki pastāstīja, ka pirms neilga laika nokautētajam vīrietim bijis konflikts ar kādu jaunekli.

Pēc brīža pie kārtības sargiem piesteidzās arī konfliktā iesaistītais jaunietis. 21 gadu vecais puisis pastāstīja, ka uz ielas stāvējis ar trīs draudzenēm. Pie viņiem pienācis kāds nezināms vīrietis un sācis uzmākties meitenēm.

Jauneklis vairākkārt vīrieti aicinājis atkāpties, taču viņš turpinājis uzmākties jaunietēm. Pēc tam puisis, it kā aizstāvot meitenes, iesitis vīrietim un tas turpat uz bruģa nokritis. Uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Policisti, mēģinot noskaidrot, kādas pretenzijas izvirza katra no konfliktā iesaistītajām pusēm, ievēroja pavisam netālu kādu citu jaunekli, kurš ar dūrēm metās virsū pavecākam kungam. Puisis vairākas reizes iesita tam pa galvu, cietušais nokrita zemē. Uzbrucējs nespēja rimties un turpināja vīrieti sist arī bezpalīdzīgā stāvoklī.

Policisti aizskrēja līdz otrai notikuma vietai un uzbrucēju apturēja, aicinot doties uz operatīvo transportlīdzekli. Jaunietis uzvedās bravūrīgi un atteicās sadarboties ar policistiem. Pārkāpējs tika informēts par fiziska spēka lietošanu nepakļaušanās gadījumā, kas viņu saniknoja vēl vairāk, un viņš mēģināja iesist arī policistam.

Lietojot fizisku spēku un piparu gāzi, kārtības sargi jaunieti aizturēja un ievietoja operatīvā transportlīdzekļa pagaidu aizturēšanas nodalījumā.

Aizturēšanas nodalījumā agresīvais puisis, kurš izrādījās vien 17 gadus vecs, turpināja lamāties, spārdīt aizturēšanas nodalījuma sienas un durvis.

Tāpat jaunietis solīja policistus iesūdzēt tiesā par to, ka viņš it kā esot piekauts, lai gan viss notikušais šajā gadījumā ir nofilmēts no vairākiem rakursiem – notikums fiksēts gan policistu individuālajās kamerās, gan pilsētas videonovērošanas kamerās.

Vēlāk noskaidrots, ka nepilngadīgais puisis konflikta laikā bija 1,32 promiļu reibumā.

Mediķi, ierodoties notikuma vietās, abus cietušos nolēma nogādāt ārstniecības iestādēs plašākiem izmeklējumiem.

Abos gadījumos atkarībā no tā, kādas pakāpes miesas bojājumi nodarīti cietušajiem, draud vai nu administratīvā atbildība vai kriminālatbildība, kā arī 17 gadus vecajam puisim atsevišķi būs jāatbild arī par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbiniekam.