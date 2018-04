Kratīšana LAU veikta kriminālprocesā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu

Straume nekomentēja, vai tas ir saistīts ar kādiem uzņēmuma iepirkumiem, kā izskanējis publiski.

Vienlaikus viņš atklāja, ka kriminālprocesā ir atsevišķas personas, kurām ir noteikts statuss persona pret kuru sākts kriminālprocess. Personu skaitu gan KNAB priekšnieks neatklāja neatklāja.

Kā ziņots, 4.aprīlī KNAB veica kratīšanu LAU. Kratīšana tika veikta «no rīta līdz pēcpusdienai». LAU pārstāvji nevarēja pateikt iemeslu, ar ko saistīta kratīšana. Uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka neviens uzņēmuma darbinieks neesot aizturēts.

LAU apstiprināja, ka kratīšana notikusi uzņēmuma birojā, taču nevarot komentēt, vai KNAB pārstāvji izņēmuši kādus dokumentus vai datu nesējus. Tāpat LAU nevarot komentēt, kura darbinieka kabinetā notikusi kratīšana.

Aģentūras LETA rīcībā esoša informācija liecina, ka kratīšana LAU, iespējams, notikusi uzņēmuma Publisko iepirkumu departamenta jurista Jāņa Padēla darba vietā.

Padēls nekādus komentārus nesniedza. Faktu par kratīšanas veikšanu Padēla darba vietā, kā arī par to, vai Padēlam izmeklēšanā ir piemērots kāds statuss, nevarēja komentēt arī LAU pārstāvji, norādot, ka procesa virzītāja noteiktā kārtība liedz izpaust šādu informāciju.

LAU pārstāve Sigita Audere apstiprināja, ka Padēls bijis uz vietas gan dienā, kad veikta kratīšana, gan arī nākamajās dienās.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka pagājušajā nedēļā veiktā kratīšana, iespējams, ir saistīta ar kādu 2016.gada iepirkumu, kurā ir iesaistīts uzņēmums SIA «Vlakon», kas ir bijis viens no vairākiem iepirkumā iesaistītajiem uzņēmumiem. Tāpat kratīšana varētu būt saistīta ar bijušo LAU valdes priekšsēdētāju Vladimiru Kononovu, kurš no šī amata atkāpās pērn augusta sākumā.

Kononovs aģentūrai LETA ne apstiprināja, ne noliedza, ka viņš būtu aicināts ierasties KNAB, norādot, ka viņš neko nekomentēs. Savukārt uzņēmuma «Vlakon» īpašnieces Aļonas Kozules pārstāvji teica, ka viņa patlaban vēl nevar atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar KNAB veiktajām izmeklēšanas darbībām, tostarp, vai KNAB ir veicis kratīšanu arī uzņēmuma «Vlakon» telpās.

LAU izveidots 2006.gada 6.jūnijā, apvienojot četras kapitālsabiedrības - AS «Centrālā reģiona ceļi», AS «Latgales ceļi», AS «Kurzemes ceļi», AS «Vidzemes ceļi». LAU ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts - ražošanu.