No apcietinājuma atbrīvo par personu paverdzināšanu un naudas izspiešanu apsūdzētos

Zemgales rajona tiesa lēma atbrīvot no apcietinājuma divus apsūdzētos lietā pret personu grupu, kas vairāku gadu garumā nodarbojās ar naudas izspiešanu no personām, kas galvenokārt no apsūdzētajām personām bija iegādājušās nelikumīgus alkoholiskos dzērienus, informēja Jelgavas tiesas priekšsēdētājas palīdze Sanita Grinšpone.